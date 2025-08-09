Bolsonaro em prisão domiciliar: saiba quem já visitou o ex-presidente e quem pode ir vê-lo Desde a decretação da prisão domiciliar, somente um pedido de visita foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes Brasília|Do R7 09/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 09/08/2025 - 20h46 ) twitter

Bolsonaro já recebeu duas visitas de aliados políticos Gustavo Moreno/STF - 26.03.2025

Desde a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou pelo menos 19 visitas ao político. Além delas, médicos, advogados, filhos e netos podem visitar o ex-presidente a qualquer momento, sem necessidade de prévia comunicação. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde segunda-feira (4).

As visitas, em regra, devem ser durante a semana, entre 10h e 18h. Mas uma exceção foi aberta para este domingo (10), devido ao Dia dos Pais. Na data festiva, Bolsonaro poderá receber mais oito familiares, entre sogros, sobrinhos e noras.

Já na semana que vem, o ex-presidente tem visitas agendadas para todos os dias. Até o momento, somente um pedido de visita foi negado por Moraes, o do deputado Gustavo Gayer (PL-GO). A negativa foi por ele ser investigado pelo STF em ação correlata a que Bolsonaro responde.

Visitas que já aconteceram

O primeiro a ser autorizado a ir até a casa de Bolsonaro, foi o senador Ciro Nogueira (PP-PI), na terça-feira (5). Após a visita, o senador disse que não iria dizer que Bolsonaro não estava triste, mas que o ex-presidente “acredita muito no país e em Deus”.

‌



Na quinta-feira (7), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também visitou o ex-presidente. “Ele está bem, está sereno”, disse após o encontro.

Veja quem foi autorizado a visitar Bolsonaro

Equipe médica: quatro médicos foram autorizados a visitá-lo sem necessidade de aviso prévio. São eles: Cláudio Augusto Vianna Birolini (cirurgião), Luciana de Almeida Costa Tokarski (clínica Dr. Erasmo Tokarski), Erasmo Tokarski (dermatologista) e Leandro Santini Echenique (cardiologista).

Senador Ciro Nogueira (PP-PI) - 5 de agosto

Governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas - 7 de agosto

Familiares: Vicente de Paulo Reinaldo (sogro de Bolsonaro); Maisa Torres Antunes (sogra); Arthur Torres Dourado (sobrinho de Michelle); Alice Torres Dourado (sobrinha de Michelle); Carlos Eduardo Antunes Torres (irmão de criação de Michelle); Fernanda Antunes Figueira (nora); Martha Seillier (mãe da filha de Carlos Bolsonaro); Julia Seillier Bolsonaro (neta) - 10 de agosto

Deputado Junio Amaral (PL-MG) - 11 de agosto

Deputado Marcelo Moraes (PL-RS) - 12 de agosto

Deputado Luciano Zucco (PL-RS) - 13 de agosto

Renato de Araújo Correa - 14 de agosto

Vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão- 15 de agosto

Deputado Domingos Sávio (PL-MG) - 18 de agosto

Deputado Joaquim Passarinho (PL-PA) - 19 de agosto

Deputado Capitão Alden (PL-BA) - 20 de agosto

Deputada Julia Zanatta (PL-SC) - 25 de agosto

