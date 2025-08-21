Bolsonaro recebeu 1,27 milhão de Pix em 2 anos que somaram R$ 20,7 milhões, diz PF
PF suspeita de lavagem de dinheiro e outros ilícitos na movimentação dos recursos pelo ex-presidente
Um relatório da Polícia Federal, com base em informações do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu mais de 1.271.700 transferências via Pix entre março de 2023 e junho de 2025, que juntas somaram R$ 20.743.645,86. O R7 tenta contato com a defesa do ex-presidente.
As informações constam em um relatório que analisou comunicações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro e outros ilícitos envolvendo o ex-presidente.
O documento do PF, elaborado pelo Serviço de Análise de Operações Policiais da PF, analisou RIFs (Relatórios de Inteligência Financeira) do Coaf que detalharam transações envolvendo Bolsonaro, o filho dele Eduardo Bolsonaro e pessoas próximas.
As transferências via Pix recebidas por Bolsonaro aconteceram da seguinte forma, de acordo com as informações da Polícia Federal:
De 1/3/2023 a 7/2/2024
- 1.214.254 lançamentos
- Total: R$ 19.279.915,45
De 8/2/2024 a 26/8/2024
- 5.431 lançamentos
- Total: R$ 75.617,60
De 27/8/2024 a 19/12/2024
- 1.524 lançamentos
- Total: R$ 12.791,45
De 20/12/2024 a 5/6/2025
- 50.491 lançamentos
- Total: R$ 1.375.321,36
A Polícia Federal destacou que os relatórios se referem a operações reportadas por instituições financeiras ao Coaf por apresentarem indícios de possível lavagem de dinheiro ou outros ilícitos penais, e não ao total absoluto de movimentações de Bolsonaro.
“Tais comunicações referem-se exclusivamente às operações identificadas pelos entes obrigados como possivelmente relacionadas à lavagem de dinheiro ou a outros ilícitos, dentro do período especificado na própria comunicação”, disse a PF.
“Essa prática decorre do cumprimento da Lei nº 9.613/1998, bem como das normas expedidas pelos órgãos reguladores dos respectivos setores econômicos em que atuam os comunicantes. Esse conjunto normativo constitui o denominado sistema de prevenção e controle da lavagem de dinheiro”, acrescentou a corporação.
Bolsonaro indiciado
As informações sobre as movimentações financeiras de Bolsonaro fazem parte do inquérito da PF no qual o ex-presidente foi indiciado por tentar atrapalhar a ação penal do golpe, da qual ele é réu.
A Polícia Federal viu indícios de que Bolsonaro e o filho Eduardo cometeram os crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L).
O relatório final da investigação foi apresentado ao STF (Supremo Tribunal Federal) na quarta-feira (20).
Segundo o documento, Eduardo teria atuado junto a autoridades dos Estados Unidos para tentar impor sanções contra integrantes do STF, da PGR e da Polícia Federal, com o objetivo de interferir na ação penal do golpe e obter impunidade para o pai.
O deputado também teria usado redes sociais em inglês para atingir o público internacional e coordenado a divulgação de narrativas favoráveis aos investigados.
Jair Bolsonaro é acusado pela PF de corroborar e financiar as ações do filho. Segundo a corporação, ele descumpriu medidas cautelares que proibiam o uso de redes sociais e manteve comunicação coordenada com terceiros para divulgar conteúdo que pudesse coagir autoridades.
O ex-presidente também teria planejado fuga do país, mantendo contato com plataformas e grupos nos EUA para direcionar sua comunicação, e realizado operações financeiras atípicas para financiar atividades ilícitas.
O relatório da PF destaca que as condutas identificadas tinham como objetivo coagir autoridades públicas, gerar impacto na ordem pública e econômica do país, desestabilizar relações diplomáticas com os Estados Unidos e atender interesses pessoais dos investigados, especialmente para evitar condenações na ação penal relacionada à tentativa de golpe de Estado.
