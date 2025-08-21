Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em menos de um ano, aponta relatório da PF PF suspeita de lavagem de dinheiro e outros ilícitos na movimentação dos recursos pelo ex-presidente Brasília|Do R7, em Brasília 21/08/2025 - 17h42 (Atualizado em 21/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Relatório da PF revela que Jair Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em operações suspeitas entre março de 2023 e fevereiro de 2024.

As transações são consideradas possíveis casos de lavagem de dinheiro e outros ilicitados penais.

O documento analisou operações financeiras de Bolsonaro e seus familiares, destacando créditos e débitos que levantaram suspeitas.

A PF informou que as comunicações financeiras abrangem apenas transações que aparentam indicar crimes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Valor movimentado por Bolsonaro foi visto como suspeita de lavagem de dinheiro WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

Um relatório da Polícia Federal, baseado em informações do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), identificou que o ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões entre março de 2023 e fevereiro de 2024, em operações financeiras consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro e outros ilícitos penais. O R7 tenta contato com a defesa do ex-presidente.

O documento, elaborado pelo Serviço de Análise de Operações Policiais da PF, analisou RIFs (Relatórios de Inteligência Financeira) do Coaf que detalharam transações envolvendo Bolsonaro, o filho dele Eduardo Bolsonaro e pessoas próximas.

Segundo a análise, entre 1º de março de 2023 e 7 de fevereiro de 2024, Bolsonaro recebeu R$ 30.576.801,36 em créditos e realizou R$ 30.595.430,71 em débitos.

Origem dos créditos:

‌



Pix: R$ 19.279.915,45 (mais de 1,2 milhão de operações);

Aplicações em CDB/RDB: R$ 8.749.355,41;

Operações de câmbio: R$ 1.498.221,03;

Proventos: R$ 373.390,56.

Destino dos débitos:

Aplicações em CDB/RDB: R$ 18.325.000,00;

Transferências via DOC/TED: R$ 7.531.662,90;

Pagamento de títulos: R$ 1.526.403,16;

Pix: R$ 1.199.860,25.

O PL (Partido Liberal), legenda à qual Bolsonaro é filiado, foi um dos principais remetentes de recursos, com R$ 291.708,41 em dez lançamentos nesse período.

‌



Segundo a Polícia Federal, as comunicações de operações financeiras que estavam nos RIFs analisados para o documento não abrangem todas as movimentações realizadas na conta do ex-presidente, apenas as que aparentam indicar algum crime.

“Tais comunicações referem-se exclusivamente às operações identificadas pelos entes obrigados como possivelmente relacionadas à lavagem de dinheiro ou a outros ilícitos, dentro do período especificado na própria comunicação”, disse a PF.

‌



“Essa prática decorre do cumprimento da Lei nº 9.613/1998, bem como das normas expedidas pelos órgãos reguladores dos respectivos setores econômicos em que atuam os comunicantes. Esse conjunto normativo constitui o denominado sistema de prevenção e controle da lavagem de dinheiro”, acrescentou a corporação.

R$ 44 milhões em dois anos

Além do relatório referente ao intervalo de 1º de março de 2023 a 7 de fevereiro de 2024, a PF analisou as movimentações financeiras de Bolsonaro consideradas suspeitas até junho de 2025.

Considerando o período de dois anos e três meses de março de 2023 a junho de 2025, o ex-presidente movimentou pouco mais de R$ 44,2 milhões em créditos e débitos. Veja o detalhamento:

De 1/3/2023 a 7/2/2024

Créditos: R$ 30.576.801,36

Débitos: R$ 30.595.430,71

De 8/2/2024 a 26/8/2024

Créditos: R$ 1.733.079,19

Débitos: R$ 1.345.311,79

De 27/8/2024 a 19/12/2024

Créditos: R$ 872.013,80

Débitos: R$ 1.260.985,76

De 20/12/2024 a 5/6/2025

Créditos: R$ 11.105.788,18

Débitos: R$ 11.105.788,18

Somando os quatro relatórios, Bolsonaro recebeu R$ 44.307.516,44 e transferiu R$ 44.287.682,53.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Bolsonaro indiciado

As informações sobre as movimentações financeiras de Bolsonaro fazem parte do inquérito da PF no qual o ex-presidente foi indiciado por tentar atrapalhar a ação penal do golpe, da qual ele é réu.

A Polícia Federal viu indícios de que Bolsonaro e o filho Eduardo cometeram os crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L).

O relatório final da investigação foi apresentado ao STF (Supremo Tribunal Federal) na quarta-feira (20).

Segundo o documento, Eduardo teria atuado junto a autoridades dos Estados Unidos para tentar impor sanções contra integrantes do STF, da PGR e da Polícia Federal, com o objetivo de interferir na ação penal do golpe e obter impunidade para o pai.

O deputado também teria usado redes sociais em inglês para atingir o público internacional e coordenado a divulgação de narrativas favoráveis aos investigados.

Jair Bolsonaro é acusado pela PF de corroborar e financiar as ações do filho. Segundo a corporação, ele descumpriu medidas cautelares que proibiam o uso de redes sociais e manteve comunicação coordenada com terceiros para divulgar conteúdo que pudesse coagir autoridades.

O ex-presidente também teria planejado fuga do país, mantendo contato com plataformas e grupos nos EUA para direcionar sua comunicação, e realizado operações financeiras atípicas para financiar atividades ilícitas.

O relatório da PF destaca que as condutas identificadas tinham como objetivo coagir autoridades públicas, gerar impacto na ordem pública e econômica do país, desestabilizar relações diplomáticas com os Estados Unidos e atender interesses pessoais dos investigados, especialmente para evitar condenações na ação penal relacionada à tentativa de golpe de Estado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp