Resistência de militares foi fundamental para golpe não prosperar, diz PGR

Milhares de brasileiros estão nas ruas nesta quarta-feira (2) para pedir a intervenção militar no governo. Os grupos fazem os atos, cuja solicitação é vetada pela Constituição de 1988, em frente aos quartéis do Exército. Nesta imagem, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotados nas eleições do último domingo, se concentram em frente ao 63º Batalhão de Infantaria em Florianópolis (SP)