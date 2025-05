Bombeiros lamentam morte de Thor, cão de resgate do DF que atuou em Brumadinho Labrador morreu aos 13 anos de idade e estava aposentado; causa da morte não foi divulgada Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 03/05/2025 - 09h51 (Atualizado em 03/05/2025 - 09h51 ) twitter

Thor atuou em diversas operações de salvamento dos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal lamentou, em nota de pesar, a morte de Thor, labrador que atuava como cão de resgate. O animal estava com 13 anos de idade e havia dedicado oito anos de sua vida à corporação do DF.

Thor atuou em diversas operações, inclusive na de Brumadinho, em Minas Gerais, onde fez parte da equipe de busca e salvamento após o rompimento da barragem.

Há cinco anos aposentado, o labrador estava “acolhido por uma família amorosa que lhe proporcionou um lar repleto de carinho e cuidado até o fim de sua jornada”.

“A causa de morte não foi divulgada, mas sua partida deixa um legado de coragem, lealdade e serviço à vida humana. Thor será sempre lembrado com gratidão e respeito por todos que conviveram e trabalharam ao seu lado”, disse em nota.

Thor dedicou oito anos da vida ao Corpo de Bombeiros CBMDF/Divulgação - arquivo

