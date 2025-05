Copeira morre na UnB e corpo é achado um dia depois Corpo de Chiquinha, como era conhecido, foi encontrado dentro de um banheiro da reitoria Brasília|Do R7 14/05/2025 - 12h38 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Corpo da funcionária foi achado no banheiro da reitoria Secom/UnB -

Francisca Alves de Azevedo, copeira da UnB (Universidade de Brasília), morreu no campus da instituição e o corpo dela só foi achado um dia após a morte. Segundo nota da UNE (União Nacional dos Estudantes), o corpo dela foi encontrado dentro de um banheiro da reitoria no sábado (10).

Ela, no entanto, teria morrido na sexta-feira (9) e só foi achada devido ao rastreamento do celular feito por sua filha. Chiquinha, como era conhecida, trabalhava no Departamento de Planejamento e Orçamento da UnB.

A UNE emitiu nota de repúdio contra a universidade por não ter percebido a morte da funcionária. “Uma universidade que deveria ser espaço de acolhimento e vida, transformou-se, naquele fim de semana, em um lugar de abandono e desumanidade. Como uma trabalhadora pode ficar horas com seu corpo dentro da UnB sem que ninguém a visse?”, questiona a nota.

A organização estudantil também criticou a reitora Rozana Naves pelo silêncio. “Enquanto a comunidade universitária se comove com a tragédia, a reitora age como ‘frieza burocrática’, como se uma vida humana — e uma trabalhadora essencial — não importasse”, diz.

‌



O R7 procurou a UnB, que enviou uma nota lamentando a morte da funcionária. “Desde o ocorrido, a Universidade tem prestado total apoio à família e reforça seu compromisso com a transparência e a responsabilidade institucional. Em respeito à memória de Francisca e à privacidade de seus entes queridos, a UnB solicita que o caso seja tratado com sensibilidade, responsabilidade e ética”, diz.

O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp