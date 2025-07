Brasil bate recorde de turistas estrangeiros no 1º semestre, com 5,3 milhões de visitantes País já cumpriu 77% da meta anual e pode atingir projeção para 2027 ainda este ano Brasília|Luiza Marinho*, do R7, em Brasília 03/07/2025 - 17h45 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h47 ) twitter

A expectativa é de bater a meta dois anos antes do previsto Marcello Casal/Agência Brasil

O turismo internacional no Brasil vive um momento de alta. Nos seis primeiros meses de 2025, o país recebeu mais de 5,3 milhões de visitantes estrangeiros, melhor resultado da história para o período.

Os dados foram divulgados pela Embratur e pela Polícia Federal. Na comparação com o primeiro semestre do ano passado, houve um aumento de 48,2% de turistas internacionais.

Turismo em alta: crescimento de visitantes estrangeiros no 1º Semestre Luce Costa/Arte R7

O número deste ano representa 77,3% da meta anual prevista no Plano Nacional de Turismo 2024-2027, que projeta 6,9 milhões de visitantes internacionais em 2025.

Caso o ritmo se mantenha até o fim do ano, o Brasil poderá ultrapassar, dois anos antes do previsto, a meta de 8,1 milhões de turistas estipulada para 2027.

Impacto econômico

Em junho, o país recebeu 444.882 turistas de fora, um aumento de 33,8% na comparação com o mesmo mês de 2024. Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, os números refletem um novo patamar para o turismo nacional.

“O turismo no Brasil deixou de ser potencial e virou realidade. Estamos chegando nos patamares de chegada de turistas estrangeiros que o nosso país merece”, declarou.

Ele também destacou o impacto positivo da atividade em empregos, renda e sustentabilidade, com oportunidades em todo o território nacional.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ministro do Turismo, Celso Sabino, também atribuiu os resultados a um conjunto de ações governamentais, como investimentos em infraestrutura, ampliação da malha aérea e estratégias de promoção do país no exterior.

“O Brasil tem atrativos únicos: natureza exuberante, cultura diversa e uma gastronomia rica. Com a presença cada vez maior do país no cenário global, mais estrangeiros continuarão escolhendo o Brasil como destino”, disse.

De onde vêm os turistas?

Segundo dados da Polícia Federal, a Argentina lidera o ranking de países com mais turistas no Brasil, com mais de 2,3 milhões de visitantes no semestre. Em seguida, aparecem Chile (442.993) e Estados Unidos (410.189).

A expectativa do setor é de que o crescimento continue nos próximos meses, impulsionado por eventos culturais, esportivos e pela alta temporada no segundo semestre.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

