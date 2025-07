Brasil conclui pagamento de contribuições para 62 órgãos internacionais, diz governo Segundo o Itamaraty e o ministério do Planejamento e Orçamento, a quitação reforça o compromisso com o multilateralismo Brasília|Do R7 14/07/2025 - 16h21 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h22 ) twitter

Valor pago foi de R$ 1,3 bilhão.

Nos sete primeiros meses deste ano, o Brasil quitou, junto a 62 organismos internacionais , R$ 1,3 bilhão em contribuições e integralizações, informou o governo federal nesta segunda-feira (14). Entre os pagamentos estão os três componentes do orçamento da ONU (Organização das Nações Unidas), OMS (Organização Mundial da Saúde) e OMC (Organização Mundial do Comércio).

Segundo o Itamaraty e o ministério do Planejamento e Orçamento, a quitação reforça o compromisso com o multilateralismo, “a integração regional e a cooperação internacional, em áreas como comércio e finanças, saúde, direitos humanos, ciência e tecnologia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável”.

Outras dívidas foram pagas com organizações como Tribunal Penal Internacional, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a Organização Marítima Internacional e a Organização Europeia para Pesquisa Nuclear.

Foram pagos, ainda, a integralização de cota da Corporação Financeira Internacional, que contribui para o fortalecimento da participação do Brasil em decisões da instituição e para fomentar o financiamento de investimentos privados com impacto socioeconômico positivo.

“O esforço do governo brasileiro para assegurar a regularidade dos pagamentos, com adequada gestão fiscal desses recursos, reflete o compromisso com a presença ativa do Brasil nos organismos internacionais e com a promoção da paz, da cooperação, do desenvolvimento socioeconômico e da proteção ao meio ambiente em nível global e regional”, diz a nota.

