OMS recomenda injeção semestral para prevenir vírus da Aids

Medicamento é injetável e pode ser aplicado a cada seis meses Marcelo Camargo/Agência Brasil

A OMS (Organização Mundial da Saúde) incluiu, nesta segunda-feira (14), o Lenacapavir injetável na lista de recomendações de prevenção ao HIV. O medicamento que estava em fase de teste demonstrou eficácia contra o vírus da Aids, podendo ser aplicado a cada seis meses.

Segundo a organização, o injetável oferece uma alternativa de ação prolongada às pílulas orais diárias e a outras opções de ação mais curta, reformulando a resposta à doença, especialmente entre aqueles que enfrentam desafios com a adesão diária, estigma ou acesso à saúde.

A recomendação foi dada durante a 13ª Conferência da Sociedade Internacional de Aids sobre Ciência do HIV, em Kigali, Ruanda.

Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesis, durante a fase teste, o Lenacapavir demonstrou prevenir quase todas as infecções por HIV entre pessoas em risco, tornando-o a melhor opção.

De acordo com a organização, até 2024, estimava-se que 40,8 milhões de pessoas viviam com HIV e 630 mil pessoas morreram de causas relacionadas ao HIV.

“Temos as ferramentas e o conhecimento para acabar com a AIDS como um problema de saúde pública. O que precisamos agora é da implementação ousada dessas recomendações, fundamentadas na equidade e impulsionadas pelas comunidades.” disse a diretora do Departamento de Programas Globais de HIV, Hepatite e IST da OMS, Meg Doherty.

Teste de HIV

A OMS também recomendou uma abordagem de saúde pública usando testes rápidos de HIV que removeriam uma grande barreira de acesso, eliminando procedimentos complexos e caros.

Além disso, a organização pediu aos governos, doadores e parceiros globais de saúde a começarem a implementar o injetável imediatamente em programas nacionais de prevenção combinada do HIV.

