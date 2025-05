Brasil decreta luto oficial de três dias por morte de Pepe Mujica Presidente Lula emitiu nota de pesar pela morte do ex-presidente uruguaio Brasília|Do R7 13/05/2025 - 21h15 (Atualizado em 13/05/2025 - 21h19 ) twitter

Mujica morreu nesta terça aos 89 anos Reprodução

O presidente em exercício Geraldo Alckmin decretou luto oficial de três dias no país em razão da morte do ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica. O líder de esquerda morreu nesta terça-feira (13) aos 89 anos em decorrência de um câncer.

Lula, que está cumprindo agenda na China, lamentou a morte de Mujica por meio de nota. “Combateu a ditadura, defendeu a democracia e jamais se afastou da luta por uma sociedade mais justa”, disse o presidente. Segundo ele, a trajetória de Mujica uniu firmeza política e sensibilidade humana, com dedicação à democracia, à justiça social e à redução das desigualdades.

O governo brasileiro também emitiu nota de pesar pela morte do ex-líder uruguaio. “O legado de “Pepe” Mujica permanecerá, guiando todas e todos aqueles que genuinamente acreditam na integração de nossa região como caminho incontornável para o desenvolvimento e na nossa capacidade de construir um mundo melhor para as futuras gerações”, disse nota do Itamaraty.

Em dezembro do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva condecorou Mujica com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a maior honraria brasileira concedida a estrangeiros. Os políticos de esquerda eram amigos e aliados ideológicos.

Conhecido pelo estilo de vida humilde, Mujica presidiu o país sul-americano entre 2010 e 2015. Na época, ele se recusou a morar na residência presidencial de Suárez e Reyes, continuando a viver em uma fazenda localizada nos arredores de Montevidéu. Dirigia um Fusca de 1987. Ele deixa a mulher, Lucía Topolansky, com quem foi casado por 20 anos.

