Brasil recebe 1,4 milhão de turistas em janeiro e tem o melhor início de ano desde 1970 Argentina aparece como país que mais enviou visitantes, enquanto o Rio Grande do Sul teve o maior número de chegadas de turistas Brasília|Do R7, em Brasília 21/02/2025 - 17h29 (Atualizado em 21/02/2025 - 17h37 )

Brasil recebeu 1,4 milhões de turistas Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Brasil recebeu 1.483.669 milhão de turistas internacionais em janeiro de 2025, de acordo com o Ministério de Turismo, a Polícia Federal e a Embratur. O dado mostra que houve um crescimento de 55,07% em relação ao mesmo mês de 2024, quando 956.737 visitantes passaram pelo país.

A Argentina responde como a principal emissora de turistas, com 870.318 visitantes.

O volume registrado no mês superou o recorde anterior, estabelecido em janeiro de 2017, quando o Brasil recebeu 1.107.628 turistas internacionais. Com esse número de visitantes, janeiro de 2025 é considerado o melhor primeiro mês do ano desde 1970, início da série histórica.

Do total de chegadas registradas, 802.611 ocorreram por meio de carros e ônibus, e 608.163 entradas por transporte aéreo. Por vias marítimas, o total foi de 72.895 entradas.

Além de argentinos, o Brasil teve um número expressivo de chilenos. Segundo a pasta, 103.620 de turistas do Chile estiveram em solo brasileiro.

Pela proximidade com os países vizinhos, o sul do Brasil foi responsável por receber 924.138 visitantes internacionais, sendo a região com mais visitantes. No ranking por estado, o Rio Grande do Sul aparece em primeiro lugar com 518.557 turistas. Em seguida aparecem Rio de Janeiro e São Paulo, com 240.151 e 219.787 visitantes, respectivamente.

“Hoje, o Brasil se tornou um país mais competitivo, o turista na hora de decidir para onde vai, encontra mais opções de pacotes e de voos para o Brasil, e é impactado com mais informações sobre o que pode encontrar em nosso país, de acordo com o seu perfil de consumo. Isso tem feito toda a diferença”, disse o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina receberam 924.138 visitantes internacionais, o que representa 62% do total de turistas que chegaram ao Brasil em janeiro de 2025.

A proximidade com a Argentina fez do Rio Grande do Sul a localidade com o maior fluxo de chegadas internacionais. Ao todo, 518.557 turistas entraram no Brasil pelo estado gaúcho. O Paraná recebeu 206.861 visitantes vindos de outros países, enquanto Santa Catarina registrou 198.720 turistas de fora do país.

Mais visibilidade para o Brasil

De acordo com a autarquia, as razões para a escolha do Brasil como destino variam desde as praias paradisíacas e o ecoturismo até a cultura brasileira. Para Freixo, o cenário de visibilidade deste ano para o Brasil é positivo, visto que em novembro, haverá a COP30, em Belém.

O responsável pela Embratur lembrou que o Brasil se prepara para eventos de grande porte, como a cúpula do Brics no Rio de Janeiro, em julho, e a Conferência do Clima da ONU, a COP 30, em Belém, no Pará, em novembro.

“Esses eventos são oportunidades únicas para consolidar a imagem do país como destino turístico sustentável e de relevância internacional”, garante Freixo.