Brasília aparece em lista de destinos globais em alta para 2025, mostra pesquisa Capital federal aparece no mapa de tendências mundiais ao lado de cidades como Tóquio, Palermo, Sevilha e Houston Brasília|Do R7, com informações Agência Brasília 25/01/2025 - 17h21 (Atualizado em 25/01/2025 - 17h21 )

Brasília está entre destinos globais Agência Brasília/reprodução - arquivo

O Distrito Federal aparece entre os 25 destinos globais em alta para 2025, segundo uma pesquisa divulgada por uma das maiores plataformas de acomodação e aluguéis do mundo. O levantamento coloca a capital federal ao lado de grandes cidades como Tóquio (Japão), Palermo (Itália), Sevilha (Espanha) e Houston (EUA). A lista foi elaborada com base no aumento das buscas por viagens em 2025 em comparação com 2024, e leva em conta os variados perfis de viajantes: solo, familiar e grupos de aventura.

De acordo com dados internos da plataforma, Brasília ganha destaque durante o Carnaval, com um aumento significativo de buscas na plataforma. A maior parte das pesquisas é de usuários do Rio de Janeiro e de São Paulo.

No ano passado, Brasília foi incluída no ranking dos 52 melhores destinos para se visitar em 2024, material produzido pelo jornal The New York Times. A cidade foi a única brasileira que compôs a relação e ficou na 32ª posição.

Para o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, o resultado é gratificante. “Pesquisas como essa refletem o impacto da divulgação da nossa cidade em diversos eventos e feiras, tanto nacionais quanto internacionais. Nosso objetivo é manter esse crescimento no número de turistas, especialmente os estrangeiros, para que Brasília continue sendo um dos principais destinos globais.”

O governo do DF destaca em Brasília o turismo cívico e também a busca pela arquitetura modernista assinada por Oscar Niemeyer. Para eles, a cidade também oferece atrações naturais, como o Parque Nacional de Brasília, conhecido como Água Mineral, e o Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, um dos maiores espaços de lazer e esportes urbanos do mundo.

Veja abaixo a lista completa dos 25 destinos em alta para os viajantes em 2025:

Brasília, Brasil;

Florianópolis, Brasil;

Puerto Escondido, México;

Green Bay, Estados Unidos;

Tóquio, Japão;

Palermo, Itália;

Cartagena, Colômbia;

Charleston, Estados Unidos;

La Serena, Chile;

Kyoto, Japão;

Vancouver, Canadá;

Bombaim, Índia;

Mar del Plata, Argentina;

Hua Hin, Tailândia;

Manly, Austrália;

Sevilha, Espanha;

Bad Staffelstein, Alemanha;

Baton Rouge, Estados Unidos;

Savoie, França;

Chiang Mai, Tailândia;

Cardiff, Reino Unido;

Les Deux Alpes, França;

Whitsundays, Austrália;

Houston, Estados Unidos; e

Jacksonville, Estados Unidos.