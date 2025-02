GDF vai investir R$ 10,9 milhões no BRT de Santa Maria para dobrar capacidade do terminal Edital de ampliação foi lançado nesta sexta-feira pelo governador Ibaneis Rocha; BRT movimenta 23 mil passageiros por dia Brasília|Do R7, em Brasília 21/02/2025 - 13h39 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h39 ) twitter

Ibaneis lançou edital para ampliar BRT de Santa Maria Renato Alves/Agência Brasília - 21.02.

O governo do Distrito Federal pretende dobrar a capacidade do Terminal do BRT em Santa Maria com o investimento de R$ 10,9 milhões. Nesta sexta-feira (21), o governador Ibaneis Rocha assinou uma licitação para contratar a empresa que fará as obras de ampliação. Atualmente, o BRT já recebe cerca de 23 mil passageiros por dia. Na avaliação de Ibaneis, a ampliação é um passo importante também para o reforço no transporte do Entorno.

“A ampliação vem em um momento muito propício para integrar todo esse transporte com o Entorno. Esse é justamente o nosso pensamento de futuro. Não serei eu que vou entregar quando estiver pronto, mas a gente não pode deixar de lado as obras estruturantes que são necessárias para atender a população. A ampliação também tem outra finalidade, que é gerar emprego e renda, e a empresa vencedora desta licitação vai contratar mão de obra da região”, afirmou.

O BRT de Santa Maria opera com 29 linhas de ônibus expressos e circulares, com 208 veículos que fazem 1.817 viagens diariamente. Com a ampliação, serão construídas duas novas plataformas de embarque e desembarque, além de uma área comercial com praça de alimentação.

O estacionamento do local também vai aumentar. Hoje o espaço conta com 238 vagas e passará a ter 458, incluindo espaços reservados para idosos, pessoas com deficiência, motos e bicicletas.

“O BRT é um dos meios mais demandados na cidade. É um sistema muito eficiente, mas que não estava mais suportando a demanda do DF e das cidades vizinhas. As pessoas do Entorno contam com o BRT de Santa Maria, então essa é uma obra mais do que necessária para a população”, defendeu o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro.

Para a vice-governadora Celina Leão, “levar mobilidade urbana para a população é entregar qualidade de vida”. “A ampliação vai dobrar a capacidade operacional, garantindo mais eficiência no transporte público da região, já que o terminal é fundamental para a integração das linhas circulares e também com o Entorno”, observou.

O BRT foi inaugurado há mais de 10 anos e passou por uma única ampliação, em março de 2024, quando foi construída uma nova plataforma para as linhas da W3 Norte, SIA, SAAN, Cruzeiro, SIG, Guará e Núcleo Bandeirante.

BRT Norte

Em fase de licitação, o GDF se prepara para dar início às obras do BRT Norte. O novo espaço será construído no Setor Terminal Norte, com investimento estimado de R$ 55,8 milhões. O projeto prevê plataformas de embarque e desembarque de passageiros, caixa d’água, edificação de acesso e comerciais, docas para ônibus BRTs e urbanos, estacionamentos de uso público e privado em piso de concreto intertravado, paraciclos e faixas de rolamento dos ônibus em pavimento de concreto.