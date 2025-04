Brasil registra recorde de turistas internacionais nos três primeiros meses de 2025 Resultado representa um aumento de 47,8% em comparação com o mesmo período de 2024 Brasília|Do R7 16/04/2025 - 22h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 22h52 ) twitter

Brasil quer se tornar principal destino da América do Sul Rovena Rosa/Agência Brasil

O Brasil registrou 3,7 milhões de turistas internacionais nos três primeiros meses de 2025. O número é um recorde para o período, segundo o Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal. O resultado representa um aumento de 47,8% em comparação com o mesmo período de 2024.

Só em março, foi registrada a entrada de 929.096 turistas vindos de fora, um crescimento de 25,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

A principal entrada do turista estrangeiro no Brasil é por São Paulo. Em março, foram 277.266 chegadas. Em seguida aparece o Rio de Janeiro, com 241.812 entradas, e o Rio Grande do Sul, com 168.507 visitantes internacionais.

Segundo o Ministério do Turismo, o bom desempenho foi impulsionado por ações estratégicas de promoção internacional e pelo fortalecimento da infraestrutura turística.

De acordo com a pasta, o objetivo para os próximos três anos é tornar o Brasil o país mais visitado da América do Sul até 2027, atraindo 8,1 milhões de turistas internacionais por ano. No momento, o Brasil é o terceiro país mais visitado da região, atrás de Colômbia e Argentina, segundo dados da OMT (Organização Mundial do Turismo).

