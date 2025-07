BRB e Master entregam informações ao Banco Central e aguardam aprovação de compra Expectativa é que a resposta do BC seja dada em breve, em junho o Cade aprovou a aquisição de 58% do Master pelo BRB Brasília|Do R7, em Brasília 29/07/2025 - 08h20 (Atualizado em 29/07/2025 - 08h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA BRB e Master entregaram informações ao Banco Central sobre a aquisição de 58% do Master pelo BRB.

A expectativa é que o BC responda em breve, já que a operação foi aprovada pelo Cade em junho.

A compra, avaliada em cerca de R$ 2 bilhões, envolve 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais do Master.

A operação foi judicializada, mas o Tribunal de Justiça do DF decidiu que não há impedimentos para sua realização. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Expectativa é que compra seja finalizada em breve Paulo H.Carvalho/Agência Brasília - Arquivo

O BRB (Banco de Brasília) e Master entregaram ao Banco Central documento com informações detalhadas sobre a aquisição de 58% do capital do Master pelo BRB. Esse é o último passo para a operação que foi aprovada em junho pela Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e que também já passou por análise na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O documento entregue nesta segunda-feira (28) responde a 21 tópicos de informações solicitadas pelo Banco Central para aprovar a parceria. A expectativa é que uma resposta seja dada em breve.

Para os bancos, a parceria será um avanço estratégico para o mercado financeiro, tanto com potencial de geração de valor para clientes, como para acionistas.

As instituições defendem que a parceria é baseada na sinergia entre os dois bancos e que a medida pode ampliar a eficiência operacional, além de diversificar a oferta de produtos e fortalecer a presença em segmentos estratégicos.

‌



Entenda a proposta

A proposta de compra é que o BRB fique com 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais do Master. A operação é avaliada em cerca de R$ 2 bilhões.

A compra chegou a ser judicializado, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal avaliou que a operação é uma compra de ações, e não controle da empresa, por isso, não teria impeditivos para ocorrer.

‌



A intenção do BRB em adquirir o Banco Master foi anunciada em março. Desde então, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, teve diversas reuniões com o dono do Master, Daniel Vorcaro, e com o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, para obter detalhes sobre o negócio.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp