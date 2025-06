‘Mais um passo vencido’, diz Ibaneis após Cade aprovar compra do Master pelo BRB Governador do DF comemora avanço da negociação e aguarda parecer final do Banco Central Brasília|Do R7, em Brasília 17/06/2025 - 17h49 (Atualizado em 17/06/2025 - 17h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ibaneis comentou sobre a compra, que foi aprovada pelo Cade nesta terça-feira (17) Renato Alves/Agência Brasília - 16.6.2025

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), celebrou a aprovação da Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) à compra do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília). “Mais um passo vencido. Estamos no caminho certo. Aguardamos, agora, a aprovação pelo Banco Central”, afirmou Ibaneis à RECORD.

O negócio entre o Banco Master e o BRB, anunciado em março deste ano, prevê a aquisição de 49% das ações ordinárias, 100% das ações preferenciais e 58% do capital total do Banco Master.

A operação ainda precisa ser analisada e aprovada pelo Banco Central para ser concluída.

Compra

Na avaliação do Cade, a transação não apresenta riscos ao ambiente concorrencial. O parecer técnico aponta que a participação conjunta do BRB e do Master nos mercados com sobreposição horizontal está abaixo de 20%, e nos segmentos verticalmente integrados, abaixo de 30%, limites que afastam a hipótese de concentração prejudicial ao setor.

‌



A decisão, assinada pelo superintendente-geral Alexandre Barreto, também levou em conta informações fornecidas pelos dois bancos sobre o chamado Grupo Carved-Out — conjunto de empresas do Master que não estão incluídas na negociação. Mesmo considerando esse grupo, a fatia de mercado permaneceria inferior a 10%.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, avalia que a aquisição fortalecerá a atuação nacional da instituição e projeta retorno de até R$ 2 bilhões em lucro aos acionistas em cinco anos. Atualmente, o BRB possui 8,9 milhões de clientes, R$ 61 bilhões em ativos e presença em 20 estados brasileiros.

‌



Com o aval do Cade, o BRB avança em sua estratégia de expansão e consolidação como banco de presença nacional. O desfecho da operação depende agora da autorização do Banco Central.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp