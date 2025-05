Justiça do Distrito Federal libera compra do Master pelo BRB Desembargador derrubou decisão anterior que suspendia assinatura do contrato definitivo da compra do Master Brasília|Do R7 09/05/2025 - 20h25 (Atualizado em 09/05/2025 - 20h33 ) twitter

O desembargador do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) João Egmont Leôncio Lopes revogou nesta sexta-feira (9) uma decisão anterior que tinha proibido o BRB (Banco de Brasília) de assinar o contrato definitivo para adquirir parte do controle acionário do Banco Master.

Na quarta-feira (7), a 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal tinha concedido uma decisão provisória para suspender a assinatura do contrato definitivo do negócio entre BRB e Banco Master. Segundo a decisão, o BRB teria de aguardar autorização prévia da assembleia de acionistas e aprovação legislativa para finalizar o acordo.

Em atualização.

