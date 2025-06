Câmara Legislativa do DF decide que compra do Master pelo BRB não precisa de aval da Casa Informação foi enviada à Casa Civil após deliberação em colégio de líderes; medida não impede que distritais atuem individualmente quanto ao caso Brasília|Do R7 17/06/2025 - 14h31 (Atualizado em 17/06/2025 - 14h40 ) twitter

Wellington Luiz enviou ofício ao GDF comunicando decisão de líderes Ângelo Pignaton/Agência CLDF - 27.05.2025

A compra do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília) não precisará passar por aprovação da CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal). A decisão, tomada pelo colégio de líderes, foi enviada nesta terça-feira (17) pelo presidente da Casa, deputado Wellington Luiz (MDB), por meio de um ofício à Casa Civil.

O R7 teve acesso em primeira mão ao documento. “Restou decidido que esta Casa Legislativa, institucionalmente, não adotará medida que implique a obrigatoriedade de submissão da referida operação à aprovação prévia do Poder Legislativo local”, diz o ofício.

No entanto, os distritais ponderam que a decisão “não impede a atuação individual de cada parlamentar, no exercício de suas prerrogativas constitucionais e regimentais, para eventual adoção de providências que considerar cabíveis em relação ao tema”.

“Reiteramos que a Câmara Legislativa permanece à disposição para o diálogo institucional, sempre que necessário”, completa o presidente da CLDF.

Mais cedo, a Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou a compra de 58% do capital total do banco Master pelo BRB. O Banco Central ainda precisa autorizar o negócio.

Na decisão, assinada pelo superintendente-geral do Cade, Alexandre Barreto, a conclusão é de que “a operação não possui o condão de acarretar prejuízos ao ambiente concorrencial”.

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, estima R$ 2 bilhões em lucro para os acionistas em cinco anos com a compra do Banco Master.

