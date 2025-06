Câmara aprova proposta que derruba aumento do IOF; texto segue ao Senado Proposta que susta mudanças no imposto foi aprovada com folga; senadores podem avaliar texto ainda nesta quarta Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 25/06/2025 - 19h29 (Atualizado em 25/06/2025 - 19h29 ) twitter

Hugo Motta surpreendeu o governo ao colocar tema em votação

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (25) uma proposta que revoga decretos do governo que aumentaram alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), apesar de pedidos da base governista para a matéria não ser analisada.

O projeto anula os efeitos de todos os decretos sobre o IOF que foram publicados pelo governo desde maio. A proposta segue para votação no Senado. Conforme apurou o R7, senadores podem analisar o tema ainda nesta quarta.

A derrubada das mudanças no IOF foi apoiada pela ampla maioria da Câmara. Votaram a favor do projeto 383 deputados, enquanto 98 foram contra. Era necessário o apoio de pelo menos 257 deputados para a aprovação.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu colocar a proposta em votação sem avisar o Palácio do Planalto, o que provocou incômodo entre líderes governistas. O anúncio de Motta foi feito na noite de terça-feira (24).

‌



O representante do PT, Lindbergh Farias (RJ), classificou a decisão como um “erro” e contou que ficou sabendo da decisão por meio de uma publicação do X. “Fomos pegos de surpresa”, disse o deputado a jornalistas pela manhã.

De outro lado, oposicionistas celebraram a aprovação. Contrários ao aumento do IOF, deputados de partidos de centro e do PL apostam em uma aprovação também no Senado.

‌



Se a derrubada do decreto for confirmada no Senado, o governo precisará adotar um novo contingenciamento de gastos públicos para cumprir a meta fiscal em 2025. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, diz que o Executivo pode elevar para R$ 41 bilhões o congelamento no Orçamento.

SOBRE O DECRETO DO IOF



O Decreto do IOF reflete o esforço do governo de construir entendimento com o Congresso Nacional atenuando os impactos do decreto editado anteriormente;



O Decreto tem natureza regulatória, apesar das consequências fiscais. Não há qualquer base jurídica… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) June 25, 2025

Embate com o Planalto

Nos bastidores, congressistas têm se mostrado insatisfeitos com as medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda para fechar as contas em 2025. A avaliação é de que a equipe econômica busca aumentar impostos para ampliar a arrecadação pública.

‌



Além disso, há um incômodo entre os parlamentares quanto ao ritmo de liberação de emendas por parte do governo.

