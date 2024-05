Brasília |Victoria Lacerda, do R7, em Brasília

Câmara está à disposição para aprovar medidas emergenciais de apoio ao RS, diz Lira Lira afirmou, pelas redes sociais, que o objetivo é auxiliar o governo e o povo do Rio Grande do Sul

Arthur Lira informou pelas redes sociais (Lula Marques/Agência Brasil - Arquivo)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), informou pelas redes sociais nesta sexta-feira (3), que está à disposição para ajudar a aprovar medidas emergenciais que possam auxiliar o governo e a população do Rio Grande do Sul devido às fortes tempestades que atingem o estado.

Lira afirmou, pelas redes sociais, que o objetivo é auxiliar o governo e o povo do Rio Grande do Sul. "O governador Eduardo Leite e o povo gaúcho contam com minha solidariedade e trabalho", disse ele.

“O povo do RS precisa de muita solidariedade e, principalmente, ações efetivas no atendimento à população atingida e para reconstrução das áreas devastadas por essa tragédia. O governador Eduardo Leite e o povo gaúcho contam com minha solidariedade e trabalho”, escreveu.

Entre as medidas a serem adotadas pela Câmara, Lira destacou que determinou a instalação de uma comissão especial para analisar proposta de emenda constitucional (PEC) que reserva 5% das emendas individuais ao Orçamento para o enfrentamento de catástrofes e emergências naturais.