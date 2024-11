Câmara suspende expediente da manhã de quinta-feira após explosões na Esplanada Casa passará por varredura; Senado ainda avalia suspensão de sessão Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 13/11/2024 - 23h14 (Atualizado em 14/11/2024 - 00h08 ) twitter

Casa passará por varredura após explosões na Esplanada dos Ministérios Mário Agra/Câmara dos Deputados -13/11/2024

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), suspendeu o expediente da Casa, até às 12h, da quinta-feira (14). A ação ocorre após um carro explodir na área externa do Anexo 4 da Câmara e um homem atear bombas em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal). O homem veio a óbito depois de ser atingido por um dos explosivos, segundo autoridades.

No momento da ação, a Casa estava discutindo uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que ampliava a isenção fiscal a templos religiosos. A apreciação foi interrompida. Lira determinou que uma varredura seja realizada nas dependências da Casa.

Além disso, pediu que medidas sejam implementadas para restabelecer a segurança e a funcionalidade das instalações. O caso foi encaminhado para apuração da Polícia Legislativa. Em nota, Lira repudiou “veementemente” “qualquer ato de violência”.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que era o “momento de aferir as circunstâncias” do ocorrido. Sobre a sessão do Senado de amanhã, a Casa ainda avalia qualquer suspensão.

‌



Entenda

Há algumas horas, um carro explodiu no Anexo 4 da Câmara dos Deputados. Segundos depois, conforme testemunhas, um homem jogou um explosivo em frente a uma estátua no STF. O segundo explosivo que ele tentou atear teria pego nele próprio, e ele morreu.

Conforme apurou o R7, o homem é Francisco Wanderley Luiz, candidato a vereador em Rio do Sul (SC) pelo PL em 2020. Ele também é o dono do carro.

‌



A Polícia Federal informou que abriu uma investigação sobre as explosões. O veículo de Francisco Wanderley Luiz estava com vários artefatos explosivos, segundo policial militar.

Vídeos feitos por pessoas que estavam no anexo 4 da Câmara mostram o momento em que o carro pega fogo, e é possível ouvir estouros que parecem ser de fogos de artifício.