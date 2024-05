Cármen Lúcia vai assumir relatoria de inquérito das fake news no STF sobre cheias no RS Procedimento foi instaurado na última quarta-feira pela PF, por determinação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski

Ministra Cármen Lúcia, do STF (ROSINEI COUTINHO/SCO/STF - Arquivo)

A ministra Carmén Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal), será a relatora do inquérito que investiga informações falsas relacionadas às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

O procedimento foi instaurado na última quarta-feira (8) pela PF (Polícia Federal), por determinação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

A decisão de abrir o inquérito aconteceu após o comandante militar do Sul, o general Hertz Pires do Nascimento, destacar os impactos causados pelas fake news, em reunião de emergência com ministros realizada nesta quinta-feira (9) no Palácio do Planalto.

Fake news

Nesta manhã de sexta-feira (10), o governo Lula estabeleceu uma sala de situação para abordar estratégias de combate à disseminação de fake news relacionada às chuvas no Rio Grande do Sul.

O primeiro encontro ocorreu na sede da Advocacia-Geral da União, em Brasília, e contou com a participação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, do Ministério da Justiça e da Polícia Federal.