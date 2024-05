Brasília |Do R7, com informações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Disque 100 registra 50 denúncias e relatos relacionados às enchentes no Rio Grande do Sul Ministério dos Direitos Humanos criou um canal exclusivo para a população reportar desaparecimentos e solicitar resgate

Denúncias podem ser feitas de todo o país (Ricardo Stuckert / PR)

O Disque 100, canal de denúncias da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania registou 50 denúncias ou relatos relacionados às enchentes no Rio Grande do Sul até a manhã dessa quinta-feira (9). A tragédia ambiental no sul do país completou 12 dias nesta sexta-feira (10) e já afetou 1,4 milhão de pessoas.

Segundo o ministério, 20 das denúncias foram recebidas nesta semana, já que o canal exclusivo foi criado na segunda-feira (6). “Além disso, ainda é possível através do canal, reportar denúncias, obter informações sobre solicitação de ajuda ou orientações relacionadas aos temporais no estado”, disse a pasta em comunicado.

Das denúncias registradas até o momento:

2 são de crianças desaparecidas;

7 são de famílias atingidas;

16 são de pessoas em restrição de liberdade;

8 são de adultos desaparecidos;

6 são de pessoas idosas desaparecidas.

As denúncias abrangem idades que vão de menos de um ano a 69 anos, incluindo pessoas do gênero masculino, feminino e intersexo.

Após registrados, os casos foram encaminhados para órgãos como: Defesa Civil do Estado; Defensoria Pública; Delegacia de Proteção à Mulher; Superintendência de Serviços Penitenciários do RS; Conselho Estadual do Idoso; Corregedoria do Tribunal de Justiça; Delegacia de Polícia Civil; e Conselho Tutelar.

Veja como registrar sua denúncia ou relatos

Disque 100 + opção 1 - informações sobre crianças e adolescentes desaparecidas ou desacompanhadas de pais/responsáveis

- informações sobre crianças e adolescentes desaparecidas ou desacompanhadas de pais/responsáveis Disque 100 + opção 2 - relatar sobre o desaparecimento de pessoas em geral

- relatar sobre o desaparecimento de pessoas em geral Disque 100 + opção 3 - solicitar resgate imediato ou apresentar informações para resgate de pessoas conhecidas

- solicitar resgate imediato ou apresentar informações para resgate de pessoas conhecidas Disque 100 + opção 4 - pedir ajuda aos municípios atingidos

- pedir ajuda aos municípios atingidos Disque 100 + opção 5 - se voluntariar a trabalhar na região ou oferecer doações