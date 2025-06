Caso Zambelli avança na Câmara: CCJ envia notificação à deputada Comissão também definiu relator que ficará responsável pela análise do mandato; veja próximos passos Brasília|Do R7 18/06/2025 - 12h05 (Atualizado em 18/06/2025 - 12h53 ) twitter

Foragida, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) está licenciada do cargo e é alvo de um pedido para perda do cargo Lula Marques/ Agência Brasil - 23.04.2024

O caso que poderá levar à perda do mandato da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) avançou na Câmara. A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) enviou uma notificação para a deputada, além de definir o responsável pelo caso na comissão.

As duas etapas foram formalizadas na terça-feira (17). O deputado Diego Garcia (Republicanos-PR) foi indicado como relator da análise.

A notificação terá que ser respondida em um prazo de 72h, mas não houve retorno da deputada até o momento. Essa decisão foi enviada ao e-mail institucional da deputada.

Mesmo se não houver resposta, a notificação será publicada no Diário Oficial da União. A partir do dia seguinte, haverá um prazo de cinco sessões para que Zambelli apresente a defesa.

‌



Por meio de nota, o presidente da CCJ, deputado Paulo Azi (União-BA), afirmou que a comissão vai seguir “com o devido respeito aos ritos constitucionais e regimentais, garantindo o direito à ampla defesa”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Após a conclusão das etapas na comissão, que ainda passará por apresentação da defesa da deputada, o caso seguirá para o Plenário da Câmara.

