Esposa de policial envolvido na morte de Gritzbach é presa suspeita de ligação com o PCC

A esposa de um dos policiais acusados de ligação com a organização criminosa PCC e ao caso Vinícius Gritzbach foi presa nesta quarta-feira (4). Daniella Bezerra dos Santos já havia sido denunciada pelo Ministério Público em fevereiro por participação em um esquema criminoso, por supostamente ajudar na lavagem de dinheiro vindo do tráfico de drogas.



Daniella é esposa do policial civil Rogério de Almeida Felício, conhecido como “Rogerinho”, acusado de extorquir Gritzbach e se apropriar de seus relógios de luxo . A mulher é acusada de tentar ocultar provas e objetos que ligassem o marido ao caso da morte do empresário.



Gritzbach foi morto em novembro de 2024 após desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos . O empresário havia feito um acordo de delação premiada com o Ministério Público em uma investigação sobre a prática de lavagem de dinheiro do PCC, em que revelou nomes ligados à facção criminosa e citou agentes da polícia que o extorquiram.



Na terça-feira (3), a Justiça Militar tornou 18 policiais militares réus — três deles por participação direta na execução de Gritzbach.