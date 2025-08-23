Despedida de jovem morta em capotamento comove Brasília Maria Eduarda, de 22 anos, é lembrada por seu carisma em cerimônia de adeus Cidade Alerta DF|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 23h35 (Atualizado em 22/08/2025 - 23h35 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Maria Duarda, de 22 anos, foi sepultada após um trágico capotamento em Brasília.

O acidente ocorreu na manhã do dia 21, resultando na morte da jovem publicitária.

O motorista do veículo, um jovem de 23 anos, está em estado grave, e a polícia investiga o caso.

Familiares e amigos homenagearam Maria durante o velório, destacando seu carisma e talento.

Familiares e amigos se despedem de jovem morta em capotamento no DF

Maria Eduarda, uma publicitária de apenas 22 anos, foi sepultada no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília, após sua trágica morte em um acidente de carro na Via EPIA Norte. O acidente ocorreu na manhã do dia 21, quando o veículo de luxo em que ela estava capotou várias vezes, resultando em sua morte.

O motorista do veículo, um jovem de 23 anos, permanece internado em estado grave no Hospital de Base. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do acidente para esclarecer o ocorrido. Outros três jovens que estavam no carro não sofreram ferimentos graves.

Durante o velório, familiares e amigos prestaram homenagens a Maria Eduarda, lembrando seu talento e carisma na área de publicidade. O pai dela expressou dúvidas sobre as causas do acidente e pediu que todos os envolvidos sejam ouvidos para esclarecer o ocorrido.

Perguntas e Respostas

Quem era Maria Duarda e como ocorreu sua morte?

‌



Maria Eduarda era uma publicitária de 22 anos que morreu em um acidente de carro na Via EPIA Norte, em Brasília, no dia 21. O veículo de luxo em que ela estava capotou várias vezes.

Qual é o estado de saúde do motorista do veículo?

‌



O motorista do veículo, um jovem de 23 anos, permanece internado em estado grave no Hospital de Base.

O que está sendo feito para investigar o acidente?

‌



A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do acidente para esclarecer o ocorrido.

Como foi a cerimônia de despedida de Maria Duarda?

Durante o velório, familiares e amigos prestaram homenagens a Maria Eduarda, lembrando de seu talento e carisma na área de publicidade. O pai dela expressou dúvidas sobre as causas do acidente e pediu que todos os envolvidos sejam ouvidos.

Assista ao vídeo - Familiares e amigos se despedem de jovem morta em capotamento no DF

