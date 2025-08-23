Despedida de jovem morta em capotamento comove Brasília
Maria Eduarda, de 22 anos, é lembrada por seu carisma em cerimônia de adeus
Maria Eduarda, uma publicitária de apenas 22 anos, foi sepultada no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília, após sua trágica morte em um acidente de carro na Via EPIA Norte. O acidente ocorreu na manhã do dia 21, quando o veículo de luxo em que ela estava capotou várias vezes, resultando em sua morte.
O motorista do veículo, um jovem de 23 anos, permanece internado em estado grave no Hospital de Base. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do acidente para esclarecer o ocorrido. Outros três jovens que estavam no carro não sofreram ferimentos graves.
Durante o velório, familiares e amigos prestaram homenagens a Maria Eduarda, lembrando seu talento e carisma na área de publicidade. O pai dela expressou dúvidas sobre as causas do acidente e pediu que todos os envolvidos sejam ouvidos para esclarecer o ocorrido.
