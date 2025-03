Menino atacado por abelhas no DF se recupera em casa Vitor Hugo foi picado por mais de 4 mil abelhas e passou 14 dias internado Cidade Alerta DF|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 20h01 (Atualizado em 05/03/2025 - 20h01 ) twitter

Vitor Hugo, um adolescente de 14 anos, está em casa após ser atacado por mais de quatro mil abelhas em sua escola no Distrito Federal. O incidente ocorreu em 14 de fevereiro, resultando em uma internação de duas semanas, principalmente em tratamento intensivo.

O ataque aconteceu nas proximidades do Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol. Durante o ocorrido, pessoas no local tentaram dispersar as abelhas ateando fogo na mata. Vitor foi socorrido e levado para atendimento médico devido à gravidade das picadas que exigiram sua internação na UTI.

A família descreveu o atendimento médico como crucial para sua recuperação milagrosa. “Foi um livramento”, disse a tia Eliane Ferreira ao expressar alívio por vê-lo de volta em casa. Vitor agradeceu aos médicos e a todos que o ajudaram durante o processo.

O adolescente já planeja retornar aos estudos e continuar sua vida escolar. Ele também compartilhou sua gratidão a todos que acompanharam sua história e apoiaram sua recuperação.

