Mulher fica com pé preso em bueiro na rodoviária de Brasília

Mulher é socorrida após ficar com o pé preso em um bueiro da Rodoviária do Plano Piloto

Uma mulher foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar com o pé preso em um bueiro na rodoviária do Plano Piloto, em Brasília. Passageiros registraram o momento em que a grade de metal foi removida para liberar a vítima.

O Consórcio Catedral, responsável pela administração do local, informou que prestou auxílio imediato à passageira. Desde 20 de agosto, uma empresa está encarregada de recuperar as estruturas metálicas, mas ainda sem previsão de conclusão dos reparos.

