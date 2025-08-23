Mulher fica com pé preso em bueiro na rodoviária de Brasília
Bombeiros realizam resgate na Rodoviária do Plano Piloto
Uma mulher foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar com o pé preso em um bueiro na rodoviária do Plano Piloto, em Brasília. Passageiros registraram o momento em que a grade de metal foi removida para liberar a vítima.
O Consórcio Catedral, responsável pela administração do local, informou que prestou auxílio imediato à passageira. Desde 20 de agosto, uma empresa está encarregada de recuperar as estruturas metálicas, mas ainda sem previsão de conclusão dos reparos.
Assista ao vídeo - Mulher é socorrida após ficar com o pé preso em um bueiro da Rodoviária do Plano Piloto
Veja também
O homem de 46 anos atacou uma mulher em Águas Claras, mas a vítima sobreviveu
Cidade Alerta DF playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!