Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Mulher fica com pé preso em bueiro na rodoviária de Brasília

Bombeiros realizam resgate na Rodoviária do Plano Piloto

Cidade Alerta DF|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Mulher é socorrida após ficar com o pé preso em um bueiro da Rodoviária do Plano Piloto
Mulher é socorrida após ficar com o pé preso em um bueiro da Rodoviária do Plano Piloto

Uma mulher foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar com o pé preso em um bueiro na rodoviária do Plano Piloto, em Brasília. Passageiros registraram o momento em que a grade de metal foi removida para liberar a vítima.

O Consórcio Catedral, responsável pela administração do local, informou que prestou auxílio imediato à passageira. Desde 20 de agosto, uma empresa está encarregada de recuperar as estruturas metálicas, mas ainda sem previsão de conclusão dos reparos.

Assista ao vídeo - Mulher é socorrida após ficar com o pé preso em um bueiro da Rodoviária do Plano Piloto

Veja também


O homem de 46 anos atacou uma mulher em Águas Claras, mas a vítima sobreviveu

Cidade Alerta DF playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.