Incidente com escorpião em provador acende alerta no DF Jovem picada por escorpião destaca aumento de casos no Distrito Federal Cidade Alerta DF|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 23h35 (Atualizado em 22/08/2025 - 23h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma jovem de 20 anos foi picada por um escorpião em um provador de loja no Guará, DF.

O atendimento rápido permitiu que ela recebesse tratamento no hospital e passa bem.

O DF registrou um aumento de 43% nas picadas de escorpião em 2023, com 2.076 casos no primeiro semestre.

Para prevenção, é importante controlar baratas e usar barreiras físicas nas residências.

Acidente com escorpião em loja de shopping alerta para aumento de casos no DF

Uma jovem de 20 anos foi picada por um escorpião enquanto experimentava roupas no provador de uma loja em um shopping no Guará, Distrito Federal. Ela foi atendida por brigadistas e levada para o hospital, onde recebeu tratamento e passa bem. O incidente destaca o aumento de acidentes com escorpiões na região.

Dados da Secretaria de Saúde indicam que, de janeiro a junho deste ano, 2.076 casos de picadas de escorpião foram registrados no Distrito Federal, representando um aumento de 43% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os escorpiões, especialmente o escorpião amarelo, são atraídos por ambientes escuros e úmidos, como galerias de águas pluviais e caixas de esgoto, onde encontram seu principal alimento, as baratas.

A bioquímica Sandra Márcia da Silva explica que as reações ao veneno do escorpião variam conforme a quantidade inoculada, mas os sintomas são geralmente os mesmos. Ela recomenda lavar imediatamente o local da picada e buscar atendimento médico. Se os sintomas evoluírem para casos mais graves, como alterações cardíacas ou vômitos, o soro pode ser necessário.

Para prevenir picadas de escorpião, é essencial controlar a população de baratas e utilizar barreiras físicas nas residências.

‌



Perguntas e Respostas

O que aconteceu com a jovem de 20 anos no Guará?

A jovem foi picada por um escorpião enquanto experimentava roupas no provador de uma loja em um shopping. Ela recebeu atendimento de brigadistas e foi levada para o hospital, onde passou por tratamento e está bem.

‌



Qual é a situação dos acidentes com escorpiões no Distrito Federal?

Dados da Secretaria de Saúde mostram que, de janeiro a junho deste ano, foram registrados 2.076 casos de picadas de escorpião no Distrito Federal, o que representa um aumento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado.

‌



O que atrai os escorpiões, especialmente o escorpião amarelo?

Os escorpiões, especialmente o escorpião amarelo, são atraídos por ambientes escuros e úmidos, como galerias de águas pluviais e caixas de esgoto, onde encontram suas principais fontes de alimento, as baratas.

Quais são as recomendações da bioquímica Sandra Márcia da Silva em caso de picada?

Sandra recomenda que, em caso de picada, o local deve ser lavado imediatamente e que a pessoa deve procurar atendimento médico. Se os sintomas piorarem, como alterações cardíacas ou vômitos, a aplicação de soro pode ser necessária.

Assista ao vídeo - Acidente com escorpião em loja de shopping alerta para aumento de casos no DF

Veja também

‌



O homem de 46 anos atacou uma mulher em Águas Claras, mas a vítima sobreviveu

Cidade Alerta DF playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Acusado de tentativa de homicídio e estupro no DF é capturado em Minas Gerais Estudante esfaqueia professora com quatro golpes em colégio de Valparaíso (GO) Pacientes enfrentam espera após fechamento do centro cirúrgico em Samambaia (DF) Familiares e amigos se despedem de jovem morta em capotamento no DF Mulher é socorrida após ficar com o pé preso em um bueiro da Rodoviária do Plano Piloto Acidente com escorpião em loja de shopping alerta para aumento de casos no DF Mulher é presa por fraudes bancárias eletrônicas com desvio de R$ 50 mil no DF Choques elétricos batem recorde histórico em 2024, com mais de 750 mortes no Brasil Mulher atacada por cães em Ceilândia (DF) relata como escapou com vida Depósito de material de construção é destruído por incêndio em Ceilândia (DF) Falso corretor é preso em motel do DF após golpes de quase R$ 1 milhão Polícia prende dois suspeitos e apreende maconha avaliada em R$ 400 mil no DF “Eu pensei que ia morrer”, relata vítima de ataque de cães em Ceilândia (DF) Árbitro agredido em torneio amador no DF receberá indenização de R$ 5.000 Resgate de técnico morto em elevador em Ceilândia (DF) durou oito horas Ladrão rouba carteira de vendedor ambulante de 72 anos e é detido por moradores Obras revelam problemas graves em viaduto da Asa Norte, em Brasília Iphan fiscalizará Rodoviária do Plano Piloto após instalação de bolas de concreto Polícia Civil prende quatro suspeitos em operação contra quadrilha de extorsão virtual Tragédia em elevador de condomínio em Ceilândia (DF) mata trabalhador

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!