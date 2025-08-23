Incidente com escorpião em provador acende alerta no DF
Jovem picada por escorpião destaca aumento de casos no Distrito Federal
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Uma jovem de 20 anos foi picada por um escorpião enquanto experimentava roupas no provador de uma loja em um shopping no Guará, Distrito Federal. Ela foi atendida por brigadistas e levada para o hospital, onde recebeu tratamento e passa bem. O incidente destaca o aumento de acidentes com escorpiões na região.
Dados da Secretaria de Saúde indicam que, de janeiro a junho deste ano, 2.076 casos de picadas de escorpião foram registrados no Distrito Federal, representando um aumento de 43% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os escorpiões, especialmente o escorpião amarelo, são atraídos por ambientes escuros e úmidos, como galerias de águas pluviais e caixas de esgoto, onde encontram seu principal alimento, as baratas.
A bioquímica Sandra Márcia da Silva explica que as reações ao veneno do escorpião variam conforme a quantidade inoculada, mas os sintomas são geralmente os mesmos. Ela recomenda lavar imediatamente o local da picada e buscar atendimento médico. Se os sintomas evoluírem para casos mais graves, como alterações cardíacas ou vômitos, o soro pode ser necessário.
Para prevenir picadas de escorpião, é essencial controlar a população de baratas e utilizar barreiras físicas nas residências.
