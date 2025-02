Cinco pessoas são presas por aplicarem golpe bancário de R$ 340 mil em idosa no DF Criminosos se passaram por servidores da Caixa Econômica para ter acesso a conta da vítima; mandados foram cumpridos em SP Brasília|Do R7, em Brasília 12/02/2025 - 08h52 (Atualizado em 12/02/2025 - 16h12 ) twitter

Mandados foram cumpridos em São Paulo PCDF/Divulgação - 12.02.

Cinco pessoas foram presas na madrugada desta quarta-feira (12) suspeitas de aplicar um golpe bancário de R$ 340 mil em uma moradora do Distrito Federal. A Polícia Civil do DF cumpriu nove mandados de busca e apreensão em São Paulo (SP), Diadema (SP) e Mauá (SP).

Os suspeitos são investigados pelo crime de estelionato, lavagem de dinheiro e receptação.

Os criminosos, em maio do ano passado, enganaram uma idosa que morava em um condomínio em Sobradinho, e roubaram toda a quantia de sua conta corrente. Eles entraram em contato com a vítima se passando por servidores da Caixa Econômica Federal e informaram que havia ocorrido uma invasão na conta dela.

Os suspeitos disseram que havia uma investigação interna suspeitando de servidores do próprio banco. Eles forneceram um falso número para a idosa entrar em contato e instalaram um “aplicativo de segurança” para rastrear vírus no celular dela.

Durante o período de 23 de maio até 4 de junho, foram feitas diversas transferências da conta corrente da vítima. Os criminosos usavam um vírus do tipo malware para disfarçar links ou aplicativos maliciosos enviados por aplicativo de mensagens. A prática, chamada de phishing, consiste em um link que leva a uma página falsa que imita um site legítimo, como um banco.

Quando a vítima inseriu as credenciais no falso site, os criminosos conseguiram acessar os dados e entrar na conta bancária dela para transferir as quantias em dinheiro.