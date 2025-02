Polícia prende homem que invadiu agência bancária pelo telhado e furtou R$ 70 mil no DF Outros três envolvidos são procurados; grupo morava em casa ao lado da agência em Brazlândia para monitorar local Brasília|Do R7, em Brasília 11/02/2025 - 09h16 (Atualizado em 11/02/2025 - 11h47 ) twitter

Grupo invadiu agência pelo telhado PCDF/Divulgação

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um dos homens envolvidos no furto de R$ 70 mil de uma agência bancária em Brazlândia. O crime aconteceu na madrugada de domingo (9), quando um grupo de pelo menos quatro pessoas invadiu a agência bancária pelo telhado. Em seguida, eles destruíram a parede e arrombaram o cofre.

A prisão do suspeito foi feita pelos agentes da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), na noite desta segunda-feira (10). Segundo a polícia, os autores se dividiam em tarefas e monitoravam as proximidades do banco durante o fim de semana. Também se apurou que, no dia seguinte ao ataque, o grupo se reuniu em um restaurante da cidade e exibiu parte do dinheiro furtado.

Pelo menos quatro homens participaram do furto PCDF/Divulgação - 10.02.2025

O homem preso era um dos beneficiados na última saída temporária do Complexo Penitenciário da Papuda. Os outros três suspeitos seguem foragidos, mas já são investigados por outros roubos.

Falso afogamento

Também nesta segunda, a Polícia Civil prendeu em Brazlândia um homem suspeito de matar o caseiro de sua chácara em abril do ano passado. O crime aconteceu em uma chácara na região de Cascalheira, área rural da região administrativa.

De acordo com as investigações, a vítima, que trabalhava como pedreiro e residia na propriedade do autor, teria tido um desentendimento com o assassino no dia do crime. O autor teria estrangulado a vítima com um “mata-leão” e, em seguida, arrastado o corpo e o jogado em uma caixa d'água para simular um afogamento.

