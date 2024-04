Coleta seletiva no DF recolheu 53 mil toneladas de lixo em 2023 Em comparação com ano anterior, aumento foi de 28%, informou SLU; veja como separar materiais recicláveis em casa

Dia e horário de coleta estão no site do SLU Dia e horário de coleta estão no site do SLU (Divulgação/ SLU — arquivo)

A coleta seletiva do Distrito Federal recolheu 53 mil toneladas de lixo em 2023. O número representa um aumento de 28% em relação a 2022, quando foram recolhidos 41,5 mil toneladas de resíduos secos. Os dados são do Relatório Anual de Atividades do SLU (Serviço de Limpeza Urbana). Segundo o órgão, o sucesso se deve ao engajamento da população. O SLU alerta que uma parcela significativa da população ainda descarta materiais recicláveis junto com lixo orgânico.

O diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira, afirma que as cooperativas de catadores recebem esse material, que passa por triagem e é comercializado como fonte de renda para a categoria. “Qualquer resíduo orgânico que for misturado com os recicláveis pode contaminar o restante, inviabilizando seu aproveitamento ou fazendo cair seu valor de venda”, afirma.

Atualmente, o DF conta com 42 contratos com organizações de catadores, 22 de coleta seletiva e 20 de separação dos materiais. Vieira diz que o descarte correto é essencial para preservar o meio ambiente, gerar renda aos catadores e aumentar o tempo de vida útil do aterro sanitário.

Como separar o lixo

O primeiro passo para a coleta seletiva correta é diferenciar os reíduos pela cor dos sacos. O verde ou azul deve ser usado para materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, isopor e metal. Sacos pretos ou cinzas são preferíveis para material orgânico e rejeitos, como restos de comida, borra de café, fralda descartável, papeis gordurosos e lixos de banheiro.

Dia e horário corretos da coleta seletiva podem ser consultados no site ou pelo aplicativo do SLU (veja aqui).

Alguns cuidados importantes são:

• retirar o excesso de alimentos e líquidos das embalagens;

• embalar vidros em jornais, caixas ou garrafas pet para evitar acidentes;

• entregar pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e eletroeletrônicos em pontos de coletas no comércio;

• entregar medicamentos vencidos e seringas em farmácias ou postos de saúde; e

• usar sacos resistentes e bem fechados.