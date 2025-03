Com 7% da água, Lula inaugura barragem no RN: ‘isso aqui vai virar um oceano’ Em cerimônia no interior do estado, presidente cobrou de prefeitos e governadora o andamento da obra Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 19/03/2025 - 14h29 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h39 ) twitter

Lula inaugura barragem no Rio Grande do Norte Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil -18.03.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta quarta-feira (19), da inauguração do Complexo Oiticica, em Jucurutu (Rio Grande do Norte). A barragem vai beneficiar 22 cidades e 294 mil pessoas. Na cerimônia, o chefe do Executivo afirmou que o empreendimento conta com apenas 7% de água e cobrou de prefeitos e da governadora, Fátima Bezerra, o andamento da obra. “A água parada não vai resolver muita coisa, é preciso levar a água até a casa das pessoas”, disse.

“E é por isso que hoje agradeço ao nosso Senhor, a Deus, por estar vivo e inaugurando com vocês essa obra extraordinária, que ainda está [com] pouca água, tem pouca água. Quanto de água tem aqui? Tem 7%, ainda falta 93%. Isso aqui vai virar um oceano, não o Pacífico nem o Atlântico, mas o oceano da graça de Deus para o povo do Nordeste brasileiro”, disse Lula.

“Quando eu venho inaugurar uma obra dessa, é importante saber que essa obra não vai resolver tudo. É importante que os prefeitos saibam que tem muito trabalho para fazer. É importante que a governadora saiba que tem muito trabalho para fazer, porque essa água aí parada não vai resolver muita coisa, é preciso levar a água até a casa das pessoas, até a lavoura das pessoas, é preciso tratar essa água para beber, tomar um banho”, completou.

As declarações foram dadas por Lula durante agenda no Rio Grande do Norte. Na ocasião, o presidente participou da inauguração do Complexo Oiticica, obra que beneficia o sertão e está inserida no programa Água para Todos. Desde o início da construção da barragem, em 2013, R$ 765 milhões foram investidos.

De acordo com o Palácio do Planalto, a barragem contempla outros equipamentos e projetos, como agrovilas. O empreendimento vai ter a capacidade de reservatório ampliada - saltando de 75,56 milhões de metros cúbicos para 742 milhões de metros cúbicos. A expansão da obra vai beneficiar 22 cidades e cerca de 294 mil pessoas.

A barragem de Oiticica faz parte do PISF (Projeto de Integração do Rio São Francisco), cujo objetivo é garantir a segurança hídrica na região Nordeste, a fim de enfrentar a escassez e a irregularidades de chuvas. “Além dela, existem a Tomada D’Água do Pisf, o Reassentamento Urbano e a Agrovila de Jucurutu, que estão 100% concluídas; a Agrovila de Jardim de Piranhas e a de São Fernando, com 64,02% e 79,66% concluídas, respectivamente”, conta o governo.

Durante o evento, foi dada a autorização de contratação para construção da Adutora do Agreste Potiguar, que é um sistema de abastecimento de água projetado para atender 38 cidades no agreste do RN. Nesse caso, o projeto tem 170 km de extensão, conta com vazão de 890 litros por segundo e integra três adutores intermunicipais. O investimento é de R$ 448 milhões, com prazo para execução de cinco anos.