Com galpões lotados, GDF suspende recebimento de doações para o RS

Galpões atigiram a capacidade máxima de doações (Joédson Alves/Agência Brasil)

A Chefia-Executiva de Políticas Sociais do Governo do Distrito Federal suspendeu temporariamente nesta segunda-feira (13) o recebimento das doações para o Rio Grande do Sul. Segundo a pasta, os galpões de armazenamento da Força Aérea Brasileira e do Corpo de Bombeiros do DF atingiram a capacidade máxima.

O comunicado foi feito por uma nota divulgada na rede social da pasta. “Comunicamos oficialmente que, devido à capacidade máxima dos galpões da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), estamos temporariamente suspendendo o recebimento de doações para a campanha Brasília pelo Sul”.

A Chefia-Executiva ainda informou que o retorno das doações serão retomadas assim que tiver disponibilidade nos locais designados para armazenamento.

*Sob supervisão de Augusto Fernandes