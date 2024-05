Sorteio do Nota Legal com R$ 3 milhões em prêmios acontece na próxima quinta Serão 12,6 mil premiações com valores de R$ 100 a R$ 500 mil; evento terá transmissão ao vivo

Valores variam de R$ 100 a R$ 500 mil (Geovana Albuquerque/Agência Brasília)

A Secretaria de Economia do Distrito Federal vai transmitir o primeiro sorteio do Nota Legal de 2024 com R$ 3 milhões em premiações no próximo 23 de maio. Ao todo, a pasta vai distribuir 12,6 mil prêmios, variando de R$ 100 a R$ 500 mil. A transmissão acontece às 15h.

Os participantes aptos a concorrer são pessoas físicas cadastradas no programa que não estejam inadimplentes com a Receita do Distrito Federal e possuam ao menos um cupom fiscal com CPF entre 1º de maio e 31 de outubro de 2023.

O consumidor que quiser saber se está com débitos poderá solicitar a emissão de uma certidão no Portal de Serviços da Receita do DF. Os resultados serão divulgados no site da Nota Legal e os ganhadores receberão um comunicado da secretaria por e-mail.

O sorteio é realizado eletronicamente por um programa da secretaria que utiliza um algoritmo matemático público com função randômica. Segundo a secretaria, ele distribui aleatoriamente os bilhetes premiados pelas faixas de bilhetes gerados. Para isso, serão usados como base os cinco primeiros números premiados no concurso da Loteria Federal de 21 de maio.

Prêmios sorteados

• 1 prêmio de R$ 500 mil

• 2 prêmios de R$ 200 mil

• 3 prêmios de R$ 100 mil

• 4 prêmios de R$ 50 mil

• 10 prêmios de R$ 10 mil

• 30 prêmios de R$ 5 mil

• 50 prêmios de R$ 1 mil

• 500 prêmios de R$ 200

• 12 mil prêmios de R$ 100

Como participar do Nota Legal

Para entrar no Nota Legal, é necessário fazer um cadastro on-line no site oficial. Após o cadastro, os cidadãos já podem pedir a inserção do CPF nas notas fiscais a cada compra por bem ou serviço.

*Sob supervisão de Augusto Fernandes