Com maioria favorável, STF retoma julgamento sobre ampliação do foro privilegiado Ministros analisam se crimes cometidos por parlamentares devem ser julgados pelo STF mesmo após fim do mandato dos políticos Brasília|Da Agência Brasil 28/02/2025 - 17h34 (Atualizado em 28/02/2025 - 17h40 )

Ministros já formaram maioria para ampliar foro Rosinei Coutinho/STF - 27.2.2025

O STF (Supremo Tribunal Federal) retomou nesta sexta-feira (28) o julgamento virtual que pode ampliar o foro por prerrogativa de função, nome técnico do foro privilegiado para deputados federais e senadores.

A análise do caso estava suspensa desde setembro do ano passado, quando o ministro Nunes Marques pediu vista do processo que trata do tema. Na época, o placar da votação estava 6 votos a 2, com maioria de votos pela ampliação do foro.

Na sessão desta sexta, Marques confirmou voto a favor da ampliação. Com a manifestação, o placar foi ampliado para 7 a 2. O julgamento virtual vai até 11 de março.

Prevalece no julgamento o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Pelo entendimento, o foro privilegiado de um político fica mantido no STF se o crime tiver sido cometido durante o exercício da função de parlamentar. Essa é a regra válida atualmente. Contudo, no caso de renúncia, não reeleição ou cassação, o processo será mantido na Corte.

Também acompanharam o relator os ministros Dias Toffoli, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Luís Roberto Barroso.

André Mendonça e Edson Fachin votaram contra a ampliação do foro. Faltam os votos de Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Caso que motivou o julgamento

Um habeas corpus protocolado pela defesa do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) motiva o julgamento sobre o foro.

O parlamentar é acusado de “rachadinha”, por ser suspeito de exigir parte do salário de funcionários de seu gabinete, em 2013, quando ele era deputado federal.

Ao longo do tempo, o político foi eleito vice-governador do Pará e senador, e o processo foi transferido entre as instâncias da Justiça.