Entenda o que é foro privilegiado e o que pode mudar com novo julgamento no STF Corte discute validade do foro para os crimes praticados pelas autoridades no exercício das funções, mesmo após a saída do cargo

Brasília|Da Agência Estado 30/03/2024 - 12h26 (Atualizado em 20/04/2024 - 00h47 ) twitter

