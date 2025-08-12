Com perfil reservado, Fachin tomará posse como presidente do STF em 29/9; Moraes será vice Expectativa é que Fachin atue de forma firme na defesa institucional do Supremo diante de ataques ao Judiciário, assim como fez no TSE Brasília|Do R7 12/08/2025 - 13h57 (Atualizado em 12/08/2025 - 14h53 ) twitter

Fachin tomará posse como presidente do STF em 29 de setembro Gustavo Moreno/SCO/STF - 4.4.2024

O ministro Luiz Edson Fachin tomará posse como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) em 29 de setembro. Na mesma cerimônia, Alexandre de Moraes assumirá como vice-presidente. O STF é composto por 11 ministros, e o presidente é eleito dentro eles, para um mandato de dois anos. No entanto, tradicionalmente, os ministros elegem o mais antigo no Tribunal, que ainda não tenha exercido a presidência.

Fachin, que atualmente é vice-presidente da Corte, tem um perfil de diálogo e, ao mesmo tempo, é garantista. A expectativa é que o ministro atue de forma firme na defesa institucional do Supremo diante de ataques ao Judiciário, assim como fez na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nas eleições de 2022.

Naquele ano, ao defender a Justiça Eleitoral, ele disse que não se “curvaria” aos ataques. “Aqueles que almejam impor isto e aquilo à Justiça Eleitoral, não nos curvaremos”.

“Não retrocederemos. À Justiça Eleitoral brasileira, a única voz que se impõe é aquela que emana da soberania do voto popular”, declarou à época.

No STF desde 16 de junho de 2015, Fachin foi indicado pela então presidente Dilma Rousseff (PT) para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa.

Antes de chegar ao Supremo, construiu uma trajetória marcada pela atuação no Ministério da Justiça, como membro da comissão responsável por discutir a Reforma do Poder Judiciário, e no Senado, onde colaborou na elaboração do novo Código Civil brasileiro.

Paranaense, Fachin também exerceu o cargo de procurador do estado do Paraná entre 1990 e 2006 e atuou por anos na advocacia.

