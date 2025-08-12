Deputada apresenta proposta para sustar efeitos da Lei Magnitsky no Brasil Proposta vai competir com texto de oposicionistas, voltado para criar uma versão semelhante da proposta no país Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 12/08/2025 - 12h09 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h29 ) twitter

Proposta foi apresentada após aplicação de Lei Magnitisky contra o ministro Alexandre de Moraes Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados tenta retirar os efeitos de embargos econômicos da Lei Magnitsky no Brasil. A proposta foi apresentado pela deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) na última sexta-feira (8) e se soma a pelo menos outras três apresentadas na Casa.

De acordo com o texto, passaria a ser proibido que instituições financeiras supervisionadas pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários possam aplicar qualquer impacto econômico com base em decisões estrangeiras.

Segundo a deputada, a intenção é assegurar a autoridade brasileira sobre o sistema financeiro internacional. A parlamentar também confirma que a sugestão se dá após aplicação da Lei Magnitisky.

A proposta ligada ao tipo de legislação tem se tornado destaque após aplicação de sanções econômicas com base na legislação contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Em frente proposta, parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro têm celebrado a aplicação contra Moraes e querem criar a versão brasileira da mesma legislação.

