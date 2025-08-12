Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Brasília

Deputada apresenta proposta para sustar efeitos da Lei Magnitsky no Brasil

Proposta vai competir com texto de oposicionistas, voltado para criar uma versão semelhante da proposta no país

Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Deputada Fernanda Melchionna apresenta proposta para suspender efeitos da Lei Magnitsky no Brasil.
  • A proposta proíbe embargos econômicos baseados em decisões estrangeiras por instituições financeiras brasileiras.
  • Objetivo é garantir a soberania do Brasil sobre seu sistema financeiro internacional.
  • Parlamentares próximos a Jair Bolsonaro apoiam sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e buscam criar uma versão nacional da legislação.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Proposta foi apresentada após aplicação de Lei Magnitisky contra o ministro Alexandre de Moraes Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados tenta retirar os efeitos de embargos econômicos da Lei Magnitsky no Brasil. A proposta foi apresentado pela deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) na última sexta-feira (8) e se soma a pelo menos outras três apresentadas na Casa.

De acordo com o texto, passaria a ser proibido que instituições financeiras supervisionadas pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários possam aplicar qualquer impacto econômico com base em decisões estrangeiras.

Segundo a deputada, a intenção é assegurar a autoridade brasileira sobre o sistema financeiro internacional. A parlamentar também confirma que a sugestão se dá após aplicação da Lei Magnitisky.

Leia mais

A proposta ligada ao tipo de legislação tem se tornado destaque após aplicação de sanções econômicas com base na legislação contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).


Em frente proposta, parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro têm celebrado a aplicação contra Moraes e querem criar a versão brasileira da mesma legislação.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.