Deputada apresenta proposta para sustar efeitos da Lei Magnitsky no Brasil
Proposta vai competir com texto de oposicionistas, voltado para criar uma versão semelhante da proposta no país
Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados tenta retirar os efeitos de embargos econômicos da Lei Magnitsky no Brasil. A proposta foi apresentado pela deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) na última sexta-feira (8) e se soma a pelo menos outras três apresentadas na Casa.
De acordo com o texto, passaria a ser proibido que instituições financeiras supervisionadas pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários possam aplicar qualquer impacto econômico com base em decisões estrangeiras.
Segundo a deputada, a intenção é assegurar a autoridade brasileira sobre o sistema financeiro internacional. A parlamentar também confirma que a sugestão se dá após aplicação da Lei Magnitisky.
A proposta ligada ao tipo de legislação tem se tornado destaque após aplicação de sanções econômicas com base na legislação contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).
Em frente proposta, parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro têm celebrado a aplicação contra Moraes e querem criar a versão brasileira da mesma legislação.
