Em carta a Trump, Ibaneis se diz de centro-direita e contesta dados dos EUA sobre Brasília
Governador do DF rebateu fala do presidente americano sobre dados de segurança pública
O governador Ibaneis Rocha encaminhou nesta terça-feira (12) uma carta ao presidente norte-americano Donald Trump em que pontuava que os dados sobre Brasília apresentados por ele estariam equivocados, “possivelmente decorrentes da atual ausência de um diálogo mais consistente” entre os países.
No documento, Ibaneis explicou que cada ente federativo no Brasil possui autonomia para estruturar e conduzir a própria segurança pública. “Nesse contexto, o Governo do Distrito Federal, por mim conduzido, é de centro-direita, em oposição ao atual Governo Federal, de esquerda. Por isto, a segurança pública da capital do Brasil tem por foco resultados concretos, livre de vieses ideológicos”, completa.
O governador se posicionou contrário ao posicionamento do presidente Lula sobre as recentes tarifas americanas, e disse ter promovido uma reunião entre governadores “com o objetivo de defender a abertura do diálogo direto com o governo norte-americano”.
“Diferentemente do atual Governo Federal, acredito no diálogo e na força das relações diplomáticas. Tenho, de forma reiterada, afirmado que o Governo Federal deve abandonar disputas ideológicas e adotar uma postura pragmática nas relações internacionais, abrindo canais de negociações produtivas com os Estados Unidos da América. Para este Governo do Distrito Federal, interesses geopolíticos e comerciais devem estar acima de divergências político-partidárias”, destacou.
Ibaneis elencou medidas de segurança pública que teriam diminuído a criminalidade no DF, e pontuou que no ano passado foram registrados 6,8 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, índice mais baixo desde 1977, que teve 14/100 mil.
O Atlas da Violência 2025, feito pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), fala em 11 mortes a cada 100 mil pessoas em Brasília. O presidente americano apresentou um número errado, sem citar fontes, dos casos de homicídios em Brasília. Segundo ele, a capital brasileira teria um índice de 13 a cada 100 mil habitantes.
Mais cedo, Ibaneis disse que o presidente norte-americano, Donald Trump, “está confundindo Brasília com Nova York e eu com o Lula”.
Entenda
Na segunda-feira (11), durante o anúncio sobre a intervenção federal na segurança de Washington D.C., o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou Brasília ao justificar a decisão de acionar as tropas da Guarda Nacional. Na fala, o líder norte-americano usa a capital brasileira como exemplo de “piores lugares do mundo”, associando a cidade com altos índices de violência. Entretanto, dados do Governo do Distrito Federal e de institutos de pesquisa contradizem o que foi mostrado por Trump.
Ao mostrar um gráfico com a taxa de homicídio de locais como Cidade do Panamá, Bogotá e Brasília, Trump afirma que Washington D.C. está tem um índice maior que em lugares vistos como os “piores do mundo”. Segundo ele, a capital dos EUA aparece com 41 homicídios a cada 100 mil habitantes, enquanto Brasília tem 13 a cada 100 mil.
