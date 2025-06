Com princesa imperial, Câmara comemora 130 anos do Tratado Brasil-Japão nesta quarta Sessão solene também celebra 117 anos da imigração japonesa no Brasil Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 11/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/06/2025 - 02h00 ) twitter

Sessão solene do Tratado Brasil-Japão acontece nesta quarta Reprodução/Câmara dos Deputados - Arquivo

A Câmara dos Deputados comemora nesta quarta-feira (11) os 130 anos do Tratado Brasil-Japão e os 117 anos da imigração japonesa no Brasil. A princesa imperial do Japão , Kako de Akishino, está em visita ao Brasil e vai participar do evento.

A sessão solene foi proposta pelo deputado Luiz Nishimori (PSD-PR), um dos três parlamentares com descendência japonesa. Segundo ele, a comemoração da relação entre os países “é celebrar um verdadeiro legado histórico”.

“Um marco que proporcionou toda a história da Imigração Japonesa no Brasil, todo o fortalecimento desta relação bilateral e de amizade, que gerou bons frutos e proporcionou o desenvolvimento da maior comunidade Nipo-Brasileira fora do Japão”, destaca.

O deputado lembra que cerca de 750 empresas japonesas operam no Brasil em setores como eletrônicos, automotivo, alimentício e serviços financeiros. “O mercado brasileiro representa uma grande oportunidade para essas empresas, que buscam não apenas expandir seus negócios, mas também contribuir para o desenvolvimento do país, contribuindo com emprego e renda para a população”, conclui.

O deputado Pedro Aihara (PRD-MG) é neto de imigrantes e afirma que é preciso valorizar a história e o bom relacionamento entre os países. “A contribuição do povo japonês para o nosso país vai muito além da economia e da agricultura — ela está entranhada na nossa cultura, na nossa ética e na nossa forma de ver o mundo”, pontua.

Quem é a princesa

A princesa Kako, sobrinha do imperador do Japão, Naruhito, desembarcou em São Paulo na última quinta-feira (5) para uma visita de 11 dias ao Brasil, em comemoração ao 130º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países.

Aos 30 anos, Kako é a segunda filha do príncipe herdeiro Akishino (irmão de Naruhito) e da princesa Kiko.

Na tradição imperial japonesa, mulheres não podem herdar o trono. O atual sucessor é Akishino, seguido pelo irmão mais novo de Kako, Hisahito, de 18 anos.

Formada em psicologia pela Universidade Cristã Internacional, no Japão, com especialização em artes cênicas e psicologia pela Universidade Leeds, no Reino Unido, Kako também é patrona honorária da Associação Japonesa de Tênis.

Imigração japonesa

Em 18 de junho de 1908, depois de 52 dias de viagem, o navio Kasato Maru chegou ao Porto de Santos com os primeiros 781 imigrantes japoneses.

Os principais destinos deles eram as fazendas e colônias agrícolas, inicialmente de São Paulo e Paraná. Com o passar dos anos e com a chegada de mais japoneses, os imigrantes começaram a ir para todas as regiões do Brasil.

Pela estimativa da Embaixada do Japão, cerca de 2,7 milhões de japoneses e descendentes moram no Brasil.

