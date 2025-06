Bolsonaro diz que golpe ‘seria fácil de começar’, mas nunca foi cogitado: ‘Abominável’ O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou também que nunca foi ameaçado de prisão por comandantes das Forças Armadas Brasília|Gabriela Coelho e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 10/06/2025 - 16h40 (Atualizado em 10/06/2025 - 17h29 ) twitter

Bolsonaro diz que golpe ‘seria fácil de começar’, mas nunca foi cogitado: ‘Abominável’ Fellipe Sampaio/STF – 10.06.2025

Em interrogatório no STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que nunca falou na possibilidade de golpe e que “golpe é abominável”, mas que o país não poderia passar por isso.

“Só tenho uma coisa a afirmar a Vossa Excelência. Da minha parte, ou da parte dos comandantes militares, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil de começar, o after day [dia seguinte] é que seria imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessas”, disse.

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou também que nunca foi ameaçado de prisão por comandantes das Forças Armadas e que não houve atuação dele sobre uma ruptura institucional.

“Nas Forças Armadas, missão legal dada é cumprida. Missão ilegal não é cumprida. Em nenhum momento alguém me ameaçou de prisão”, disse Bolsonaro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro negou ter articulado uma tentativa de golpe de Estado, mas admitiu ter buscado alternativas constitucionais para “atingir o objetivo que não foi alcançado no TSE”.

“Isso foi descartado já na segunda reunião”, ponderou.

Lisura das urnas

Bolsonaro também tentou justificar declarações sobre as urnas eletrônicas como parte de um histórico de críticas “dentro da legalidade” e não como um plano de ruptura institucional. Segundo ele, as dúvidas sobre as eleições não eram infundadas, mas sim alimentadas por manifestações legítimas.

“As críticas eram públicas. Mas nunca falei em fraude de forma leviana. Sempre defendi que o sistema deveria ter mais transparência.”

Moraes interrompeu os argumentos relacionados às urnas eletrônicas e “deu uma bronca” no ex-presidente, afirmando que o inquérito em curso não trata de supostas vulnerabilidades do sistema eleitoral, mas sim da tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022.

