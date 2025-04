Comissão de Orçamento do Congresso será presidida pelo senador Efraim Filho Troca de gestão vale para 2025 e confirmou o deputado Isnaldo Bulhões como responsável pelo Orçamento do ano que vem Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 10/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h23 ) twitter

O senador Efraim Filho (União-PB) foi eleito novo presidente da CMO Andressa Anholete/Agência Senado (Arquivo)

A CMO (Comissão Mista de Orçamento) definiu novo comando nesta quinta-feira (10). O colegiado será presidido pelo senador Efraim Filho (União-PB). O início do processo também dá início oficial ao funcionamento para 2025.

A comissão conta com deputados e senadores e é responsável por analisar temas ligados aos gastos públicos. O maior destaque é voltado às discussões do Orçamento.

O encontro da CMO também confirmou o próximo relator da peça Orçamentária de 2026. A responsabilidade para elaboração do texto, a partir de sugestões do governo, ficará com o deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

Efraim é líder da bancada do União Brasil no Senado, enquanto Isnaldo coordena o grupo de parlamentares do MDB na Câmara. Ambos são aliados próximos dos presidentes das respectivas casas.

Além das definições, o colegiado também confirmou indicações partidárias da composição. São 40 membros titulares (30 deputados e 10 senadores), e igual número de suplentes.

