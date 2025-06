Comissão do Senado aprova verba de estatais para campanha de prevenção às drogas Emenda de Mecias de Jesus (Republicanos-RR) determina 0,05% da receita para propagandas Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 25/06/2025 - 18h26 (Atualizado em 25/06/2025 - 18h26 ) twitter

Texto prevê que estatais financiem campanhas de prevenção ao uso de drogas Agência Senado/Arquivo

O projeto que obriga empresas públicas e sociedades de economia mista — as estatais — a destinaren 0,05% da receita bruta do exercício anterior ao financiamento de campanhas de conscientização contra o uso de drogas foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado nesta quarta-feira (25).

O PL 3.172/2023, de autoria do senador Marcos Pontes (PL-SP) e que tratava sobre destinação de recursos públicos às campanhas, foi complementado com a emenda de Mecias de Jesus (Republicanos-RR).

Ele ainda prevê que o percentual destinado às campanhas antidrogas suba para 0,2% da receita bruta, caso as empresas utilizem o limite adicional previsto em lei para despesas com publicidade.

Conforme a justificativa da emenda, a campanha é uma ferramenta importante, e a ampliação para as estatais fortalece a responsabilidade social dessas instituições. Além disso, aumenta o impacto positivo da política pública.

A proposta principal destinava à prevenção ao uso de drogas 10% da verba de propaganda do governo federal.

O texto agora segue para a Comissão de Comunicação e Direito Digital (CCDD).

