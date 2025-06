Senado pode votar projeto que barra alta do IOF nesta quarta, se texto for aprovado na Câmara Cenário aumenta pressão ao governo, que apresentou decreto como forma de aumentar a arrecadação Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 25/06/2025 - 14h48 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h00 ) twitter

Senadores decidem nesta quarta-feira (25) se aprovam projeto que permite novos 18 deputados federais Ton Molina/Foto Arena/Estadão Conteúdo - 17.06.2025

O Senado avalia pautar o decreto que pode derrubar aumentos do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) ainda nesta quarta-feira (25). A previsão depende da votação da Câmara, que está prevista para ocorrer nesta tarde.

A indicação foi confirmada pelo R7 e representa um aumento da pressão ao Planalto. Nos bastidores, congressistas têm se mostrado insatisfeitos com as negociações da Fazenda ligada à pauta econômica, das propostas de arrecadação com aumento de impostos e embates para a liberação de emendas parlamentares.

A mudança ligada ao IOF não estava nas previsões de votação e foi pautada às vésperas, com anúncio na noite de terça-feira (24). Líderes partidários atribuem a decisão a declarações recentes do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que em entrevista à RECORD, se opôs ao aumento no número de deputados.

Outra frente de insatisfação também passa pelas responsabilizações feitas ao Congresso pelo risco de aumento na conta de luz. A possibilidade foi indicada com a derrubada de vetos do presidente Lula na proposta ligada às éolicas offshore, em votação na última semana.

Pressão ao governo

Nos bastidores, articuladores do governo federal receberam com surpresa o anúncio do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em pautar a derrubada do decreto do IOF.

A expectativa era a de que o Planalto tivesse mais tempo para garantir um diálogo com os parlamentares e articular a manutenção do pacote proposto pelo governo em alternativa ao aumento do imposto.

O próprio líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), criticou a votação e declarou que a base governista e líderes partidários não foram informados. “Nós fomos pegos de surpresa pelo Twitter, às 23h35 da noite. É preciso ter previsibilidade. Ter sido chamado uma reunião no colégio de líderes”, afirmou o deputado.

O petista também afirma que se passar pela Câmara, a proposta dificilmente enfrentará resistência no Senado.

Em outra frente, oposicionistas têm celebrado a inclusão do texto na pauta de votações e preveem um placar expressivo de aprovação. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), aposta alcançar mais de 310 votos entre deputados.

