Comissão do Senado sabatina e aprova 14 indicados a tribunais superiores
Nomes agora passarão por votação em plenário
A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado sabatinou e aprovou, nesta quarta-feira (13), 14 nomes de indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a tribunais superiores e outros cargos. Agora os nomes seguirão para análise do plenário da Casa.
Dos 14 nomes, três foram indicações a tribunais superiores e os demais a agências e conselhos.
LEIA MAIS
Eis os nomes:
- Verônica Abdalla Sterman, para exercer o cargo de ministra do STM (Superior Tribunal Militar), na vaga destinada à advocacia;
- Carlos Augusto Pires Brandão, para exercer o cargo de ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça);
- Maria Marluce Caldas Bezerra, para exercer o cargo de ministra do STJ (Superior Tribunal de Justiça);
- Lorena Giuberti Coutinho para exercer o cargo de Diretora do conselho diretor da (ANPD) Autoridade Nacional de Proteção de Dados;
- Fabiana Costa Oliveira Barreto, para compor o CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), na vaga destinada ao MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios);
- Carlos Vinícius Alves Ribeiro, para compor o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), na vaga destinada ao Ministério Público Estadual;
- Ivana Lúcia Franco Cei, para compor o CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), na vaga destinada ao Ministério Público dos Estados;
- Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior, para compor o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) na vaga destinada ao Ministério Público da União;
- Fernando da Silva Comin, para compor o CNMP, na vaga destinada ao Ministério Público dos Estados;
- José de Lima Ramos Pereira, para compor o CNMP, na vaga destinada ao Ministério Público do Trabalho;
- Greice Fonseca Stocker, para compor o CNMP, na vaga destinada à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil);
- Alexandre Magno Benites de Lacerda, para compor o CNMP, na vaga destinada ao Ministério Público dos Estados;
- Clementino Augusto Ruffeil Rodrigues, para compor o CNMP, na vaga destinada ao Ministério Público Militar;
- Karen Luise Vilanova Batista de Souza, para compor o CNMP, na vaga destinada ao STF (Supremo Tribunal Federal);
Na CAS (Comissão de Assuntos Sociais), foi aprovada a indicação de Wadih Damous, atual secretário do consumidor do MJ, para a presidência da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).
Durante as sabatinas, os senadores fazem perguntas aos indicados para entender questões relacionadas a eles. Cada indicado é relatado por um senador, que apresenta um parecer.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp