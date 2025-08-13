Comissão do Senado sabatina e aprova 14 indicados a tribunais superiores Nomes agora passarão por votação em plenário Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 13/08/2025 - 16h40 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h41 ) twitter

Colegiado também analisou indicações para ministério público e conselhos Edilson Rodrigues/Agência Senado - 13.08.2025

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado sabatinou e aprovou, nesta quarta-feira (13), 14 nomes de indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a tribunais superiores e outros cargos. Agora os nomes seguirão para análise do plenário da Casa.

Dos 14 nomes, três foram indicações a tribunais superiores e os demais a agências e conselhos.

Eis os nomes:

Verônica Abdalla Sterman, para exercer o cargo de ministra do STM (Superior Tribunal Militar), na vaga destinada à advocacia;

Carlos Augusto Pires Brandão, para exercer o cargo de ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça);

Maria Marluce Caldas Bezerra, para exercer o cargo de ministra do STJ (Superior Tribunal de Justiça);

Lorena Giuberti Coutinho para exercer o cargo de Diretora do conselho diretor da (ANPD) Autoridade Nacional de Proteção de Dados;

Fabiana Costa Oliveira Barreto, para compor o CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), na vaga destinada ao MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios);

Carlos Vinícius Alves Ribeiro, para compor o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), na vaga destinada ao Ministério Público Estadual;

Ivana Lúcia Franco Cei, para compor o CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), na vaga destinada ao Ministério Público dos Estados;

Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior, para compor o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) na vaga destinada ao Ministério Público da União;

Fernando da Silva Comin, para compor o CNMP, na vaga destinada ao Ministério Público dos Estados;

José de Lima Ramos Pereira, para compor o CNMP, na vaga destinada ao Ministério Público do Trabalho;

Greice Fonseca Stocker, para compor o CNMP, na vaga destinada à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil);

Alexandre Magno Benites de Lacerda, para compor o CNMP, na vaga destinada ao Ministério Público dos Estados;

Clementino Augusto Ruffeil Rodrigues, para compor o CNMP, na vaga destinada ao Ministério Público Militar;

Karen Luise Vilanova Batista de Souza, para compor o CNMP, na vaga destinada ao STF (Supremo Tribunal Federal);

Na CAS (Comissão de Assuntos Sociais), foi aprovada a indicação de Wadih Damous, atual secretário do consumidor do MJ, para a presidência da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Durante as sabatinas, os senadores fazem perguntas aos indicados para entender questões relacionadas a eles. Cada indicado é relatado por um senador, que apresenta um parecer.

