Congresso libera crédito extraordinário de R$ 938 milhões para sete ministérios Ações de combate ao desmatamento e a incêndios florestais, e enfrentamento à criminalidade devem receber os recursos Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 08/04/2025 - 09h33 (Atualizado em 08/04/2025 - 09h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pastas como o Ministério da Jutiça, da Saúde e do Meio Ambiente e Mudança do Clima

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), assinou a lei que autoriza a transferência de R$ 938,4 milhões em crédito extraordinário para sete ministérios que atuam no combate a incêndios florestais e secas no Pantanal e na Amazônia, como o MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima) e o MS (Ministério da Saúde). O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (8).

Entre as ações que devem receber recursos estão a implementação de políticas de segurança pública, a prevenção e o enfrentamento à criminalidade na Amazônia Legal, além da proteção e recuperação da biodiversidade e do combate ao desmatamento e aos incêndios florestais.

A medida foi aprovada no dia 1º de abril, no Senado. Um dos ministérios beneficiados é o da Integração e do Desenvolvimento Regional, que ficará com R$ 143 milhões para ações de proteção e defesa civil na Amazônia Legal. O objetivo, segundo o governo, é atender municípios afetados pela seca e por incêndios, com ações de resposta e recuperação.

Além disso, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome receberá R$ 74,9 milhões para implementar tecnologias de acesso à água para consumo humano.

‌



Veja a lista de ações que devem receber os recursos:

Ministério da Justiça e Segurança Pública – R$ 25,8 milhões

Implementação de políticas de segurança pública, prevenção e enfrentamento à criminalidade

Atuação da Força Nacional de Segurança Pública

Ministério da Saúde – R$ 238 milhões

Promoção da assistência farmacêutica e insumos estratégicos na atenção básica em saúde

Atenção à saúde da população para procedimentos de média e alta complexidade

Promoção, proteção e recuperação da saúde indígena

Saneamento básico em aldeias indígenas para prevenção de doenças e agravos

Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Ambiente



Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima – R$ 36,7 milhões

Fiscalização ambiental

Prevenção e combate a incêndios florestais

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – R$ 1,4 milhão

Desenvolvimento e gestão ambiental para o público da reforma agrária

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – R$ 143 milhões

Ações de proteção e defesa civil

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome – R$ 74,9 milhões

Implementação de tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos na zona rural

Ministério da Pesca e Aquicultura – R$ 418,4 milhões

Auxílio extraordinário destinado a pescadores e pescadoras profissionais artesanais beneficiários do seguro-desemprego do pescador artesanal (Seguro Defeso)

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp