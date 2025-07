Conselho de Ética abre processo que pode cassar deputado por ofensas a Gleisi Gilvan da Federal foi suspenso em maio deste ano por três meses após falas contra a ministra Brasília|Do R7, em Brasília 08/07/2025 - 20h50 (Atualizado em 08/07/2025 - 21h12 ) twitter

O deputado federal Gilvan está suspenso do mandato por três meses desde maio Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 06/05/2025

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu nesta terça-feira (8) o processo que pode cassar o mandato do deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) por ofensas contra a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

O pedido de punição a Gilvan foi apresentado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), no fim de abril. Em maio, Gilvan da Federal foi suspenso por três meses pelas falas contra a ministra.

As declarações ofensivas aconteceram durante uma audiência com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, na Comissão de Segurança. Entre as falas, Gilvan chamou o líder do PT da Câmara, Lindbergh Farias (RJ), de “lindinho” e empregou a palavra “prostituta” contra Gleisi.

“Na época em que esse ex-presidiário [o presidente Lula] foi preso, eu estava na Polícia Federal, e chovia ataques à PF pelo pessoal do PT. Por exemplo, da senadora Gleisi Hoffmann. Hoje, elogiam a PF porque temos um diretor-geral petista. Na Odebrecht, existia uma planilha de pagamento de propina a políticos. Eu citei aqui o nome ‘Lindinho’ e ‘Amante’, que devia ser uma prostituta do caramba. Teve até deputado que se revoltou. Ou seja, a carapuça serviu”, declarou Gilvan.

Durante a Operação Lava Jato, investigações afirmaram que o apelido “Amante” foi dado por integrantes da Odebrecht à ministra Gleisi. A informação saiu em uma espécie de “lista” da empresa.

