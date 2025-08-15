Conta de luz: STF decide por reembolso de consumidores por tributos pagos a mais Ministros fixaram prazo de dez anos para a prescrição ao direito dos consumidores à restituição Brasília|Do Estadão Conteúdo 14/08/2025 - 22h20 (Atualizado em 14/08/2025 - 22h25 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA STF determina que créditos do ICMS excluído do PIS/Cofins pertencem aos consumidores.

Decisão estabelece prazo de dez anos para a restituição dos tributos pagos a mais.

A discussão é um desdobramento de uma decisão de 2017 sobre a exclusão do ICMS na base do PIS/Cofins.

Valor total de créditos tributários no setor elétrico é de R$ 62 bilhões, com R$ 43 bilhões já devolvidos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Créditos trivutários devem ser repassados via desconto na conta de luz, decide STF Fernando Frazão/Agência Brasil - 14.7.2021

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que os créditos tributários decorrentes da exclusão do ICMS do cálculo do PIS/Cofins — a chamada “tese do século” — são de titularidade dos consumidores de energia, e não das distribuidoras. Dessa forma, os créditos devem ser repassados via desconto na conta de luz.

Os ministros ainda fixaram prazo de dez anos para a prescrição ao direito dos consumidores à restituição do tributo. O prazo começa a contar a partir da data da efetiva devolução dos créditos às distribuidoras ou da homologação definitiva da compensação.

A discussão é um desdobramento da decisão do Supremo que excluiu o ICMS da base do PIS/Cofins em 2017. Na ocasião, a corte decidiu que os valores pagos a mais deveriam ser devolvidos pelo Fisco às empresas que ajuizaram ações na Justiça questionando a cobrança.

O tema foi julgado por meio de ação da Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica), que contestou lei de 2022 que confere à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) a atribuição de promover a destinação integral dos créditos em benefícios aos consumidores, por meio de redução da tarifa.

No setor elétrico, o valor total de créditos tributários decorrentes da tese do século é de R$ 62 bilhões, e cerca de R$ 43 bilhões já foram devolvidos aos consumidores por meio da tarifa, segundo a Aneel.

