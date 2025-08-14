Mulher de Alexandre de Moraes pode ser alvo de sanções dos EUA, diz Eduardo Bolsonaro Deputado afirmou que pretende pressionar para aplicação da Lei Magnitsky contra Viviane Barci de Moraes e prevê novas tarifas Brasília|Do R7, em Brasília 14/08/2025 - 17h42 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h55 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Eduardo Bolsonaro afirma que a advogada Viviane Barci de Moraes pode ser alvo de sanções dos EUA.

A ação pode ocorrer sob a Lei Magnitsky, que penaliza corrupção e violações de direitos humanos.

O deputado pressiona por mudanças na postura do STF para reduzir tarifas sobre exportações brasileiras.

Ele critica o ministro Alexandre de Moraes, chamando-o de "gângster" e "mafioso". Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

'Ministros da Suprema Corte precisam entender que perderam poder', afirmou Eduardo Bolsonaro Gage Skidmore - 20.02.2025

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que espera novas medidas punitivas dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, incluindo a possibilidade de sanções à advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo o parlamentar, a ação poderia ocorrer no âmbito da Lei Magnitsky, instrumento legal norte-americano que prevê restrições a pessoas acusadas de corrupção ou violações de direitos humanos.

Em entrevista concedida no escritório da agência de notícias Reuters em Washington, após encontros com autoridades norte-americanas, Eduardo Bolsonaro declarou que a pressão internacional precisa se concentrar no ministro do STF e seus familiares.

“Os ministros da Suprema Corte precisam entender que perderam poder. Não há cenário no qual a Suprema Corte saia vitoriosa de todo esse imbróglio. Eles estão em conflito com a maior potência econômica do mundo”, disse.

O parlamentar também indicou que novas tarifas sobre exportações brasileiras podem ser adotadas pelo governo norte-americano para pressionar Brasília.

Atualmente, produtos como carne bovina, café, peixe e calçados já enfrentam sobretaxa de 50%, imposta pelo presidente Donald Trump, em resposta ao que o ex-presidente dos Estados Unidos chamou de “caça às bruxas” contra Jair Bolsonaro.

Mudanças por parte do Supremo

Eduardo Bolsonaro afirmou ainda que não vê como o Brasil reduzir tarifas impostas pelos Estados Unidos sem que, segundo ele, haja mudanças de postura por parte do Supremo.

“Eu disse a todos que tentam abordar isso somente pela ótica do comércio: não vai funcionar. É preciso que os EUA sinalizem primeiro que estamos resolvendo nossa crise institucional”, afirmou.

Ele também voltou a criticar o ministro, chamando-o de “gângster”, “psicopata” e “mafioso”. O STF não comentou as declarações, enquanto Moraes sustenta que suas decisões buscam proteger a democracia, amparado pela Constituição.

